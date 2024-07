Calciomercato Roma news/ Sergi Roberto nel mirino, Le Fee rimane ad un passo (5 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ALZATA L’OFFERTA PER LE FEE MA AL RENNES NON BASTA

Le idee non sono ancora chiarissime ma continua il calciomercato Roma con Florent Ghisolfi che sta cercando dei rinforzi per il centrocampo in grado di ampliare la rosa a disposizione di De Rossi e portare qualità ad un reparto che ne è carente. Il nome più caldo di calciomercato rimane quello di Enzo Le Fee del Rennes con la Roma che sta cercando di trovare un accordo con club francese che continua a chiudere una cifra intorno ai 25 milioni di euro con i bonus. I giallorossi hanno alzato la loro offerta passando dai 15 milioni di offerta iniziale ai 20 con bonus compresi che non soddisfano i francesi ma aprono un grosso spiraglio per la riuscita della trattativa che rimane ancora in piedi e con una chiusura possibile con un piccolo sforzo. Nonostante la speranza nella trattativa di calciomercato di Le Fee, Ghisolfi sta cercando di pararsi le spalle in caso di non riuscita della trattativa e sta intavolando diverse trattative per provare a portare a Roma un nuovo centrocampista da affiancare a quelli già presenti in rosa.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, I GIALLOROSSI LAVORANO CON LA SPAGNA PER IL FUTURO

L’asse tra il calciomercato Roma e la Spagna si infiamma ulteriormente con la stampa spagnola che sta continuando a rilanciare la notizia di un interessamento dei giallorossi per l’ex Barcellona Sergi Roberto che è senza contratto ed è alla ricerca di una nuova squadra. Sergi Roberto ha vissuto una vita con i colori blaugrana ed ha dalla sua parte una grande capacità di adattamento che lo ha portato ad occupare diverse zone del campo con il ruolo di mezz’ala e quello di terzino destro che lo hanno fatto rendere nel miglior modo possibile. Non c’è solo Sergi Roberto infatti, sempre dalla Spagna, continua il corteggiamento della Roma per Sorloth del Villarreal e si fa sempre più concreto l’interesse per Berenguer che è svincolato dall’Athletic Bilbao e potrebbe tornare in Serie A dopo l’esperienza al Torino.











