Calciomercato Roma News/ Sorloth vuole la Roma, si tratta sul prezzo. Dahl verso la Capitale (15 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA, SORLOTH OBIETTIVO NUMERO UNO

Con un Abraham sempre più vicino al Milan, il calciomercato Roma deve necessariamente trovare un nuovo centravanti. Gli addii di Lukaku e Azmoun, causa fine prestito, hanno lasciato una voragine nel ruolo di centravanti dato che, se dovesse partire davvero l’inglese, De Rossi sarebbe scoperto.

Tra i nomi osservati dalla società giallorossa ci sarebbe quello di Alexander Sorloth del Villarreal, attaccante fisico che potrebbe sposarsi alla perfezione con la nuova Roma targata De Rossi. Il centravanti giramondo (con l’Italia sarebbero nove i paesi toccati) avrebbe dato la sua piena disponibilità a trasferirsi nella Capitale del Belpaese.

Sorloth ha una clausola rescissoria di 38 milioni, ma il club spagnolo sa di non poter far leva su ciò e dunque è obbligato a cederlo ad una cifra più. bassa. Secondo il Corriere della Sera, i giallorossi si spingerebbero fino a 25 milioni mentre il Villareal ne vorrebbe dieci in più. Di sicuro si tratterà, anche perché il FFP e i limiti economici potrebbero far calare il costo complessivo.

CALCIOMERCATO ROMA, IN ARRIVO IL TERZINO SVEDESE DAHL

In tutto ciò, il calciomercato Roma resta vigile anche sulle altre zona del campo. Nel ruolo di terzino sinistro, per esempio, prende sempre più quota il nome di Samuel Dahl, laterale del Djugarden e futuro punto fermo della Nazionale svedese in vista dei prossimi anni.

Il classe 2003 rappresenterebbe l’alternativa ad Antonino Gallo del Lecce, anch’esso terzino di fascia mancina. Con l’esterno salentino è però saltato tutto dunque Ghisolfi e il suo staff ha optato per un profilo molto simile. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare nelle casse del Djugarden la prima offerta.











