La trasmissione di Italia 1 Le Iene è tornata ad occuparsi nuovamente del cosiddetto Calippo Tour di Ambra Bianchini che da diverse settimane al centro di numerose voci che lo ricollegano – differentemente da quanto raccontato dalla stessa Ambra – ad una serie di pratiche scorrette e che potrebbero far pensare ad un presunto sfruttamento della prostituzione: dopo aver seguito in un primissimo servizio la realtà social del Calippo Tour, Le Iene in una seconda occasione avevano scovato alcune dichiarazioni che parlavano di un’agenzia che gestiva i rapporti tra le ragazze e i partecipanti incassando buona parte dei (lauti) compensi che ci sono dietro alla singolare iniziativa.

Ieri – invece – l’inviato delle Iene Gaston Zama ha racconto una nuovissima testimonianza da parte di un’anonima ragazza che ha raccontato sapere “tutta la verità sul Calippo Tour” identificandosi come una delle ragazze seguite “dalla stessa agenzia di Ambra e Paolina” al punto che “conosco bene i due manager, ovvero IceBoy ed Edoardo che fanno una costante pressione psicologica a tutte le ragazze dell’agenzia, tante giovani spronate a fare video con anziani e disabili solo per creare hype”; all’origine di numerosi abbandoni dell’agenzia resi difficoltosi dal fatto che “quando entri a farne parte prendono possesso di tutti i tuoi profili social e possono bloccarli danneggiando il tuo lavoro”.

Alla testimonianza della ragazza che conosce i retroscena del Calippo Tour – alla quale torneremo a breve – si sono unite nel tempo numerose altre segnalazioni anonime rivolte alle Iene che confermo la pericolosità delle persone dietro all’agenzia, ma anche la “pressione psicologica per far sì che inizino questi tour” e – addirittura – chi dice che “le ragazze hanno paura” dei due manager: tutto culminato nel racconto dell’anonima che per prima ha deciso di esporsi direttamente.

La nuova testimonianza sul Calippo Tour: “Non c’è nulla di gratis, costringono a spendere per sbloccare contenuti”

La nuova testimone del Calippo Tour ha spiegato che “da tempo ero su OnlyFans, fino a quando mi è arrivato un messaggio dalla ragazza attuale di IceBoy che mi propone di presentarmi ai due manager. Ci sentiamo al telefono e mi dicono che assistono tante ragazze e mi fanno vedere guadagni fino a 60mila euro al mese” poco prima di farle sottoscrivere un contratto da tre anni “nel quale c’era scritto chiaramente che se avessi voluto rescindere anticipatamente avrei dovuto pagargli una somma di 50mila euro e allora sono rimasta con loro per tutta la durata del contratto dandogli sempre il 50% dei miei guadagni“.

Complessivamente la testimone racconta che “io non ho mai voluto fare rapporti sessuali con altre persone, ma ho conosciuto anche alcune che secondo me si sono fatte convincere perché se tu ti tiravi indietro loro non ti sponsorizzavano più o ricordavano la penale nel contratto, IceBoy alzava i toni e ti sgridava”, al punto che anche a fronte di un rifiuto da parte delle ragazze “loro si facevano pagare comunque” dando il via a numerose pressioni sulle ragazze facendo proprio leva sui soldi già versati dai fan senza minimamente preoccuparsi dei sentimenti delle ragazze tenute al guinzaglio grazie al controllo completo dei social.

Passando al Calippo Tour, l’anonima ragazza sottolineare che “secondo me questa è prostituzione”, spiegando in particolare che “di gratis non esiste nulla. So che il candidato non lo scelgono né Ambra, né Paolina, li scelgono IceBoy ed Edoardo” scremando tra coloro che si dimostravano più generosi nello sbloccare video e contenuti “fino a raggiungere un totale definito, mentre gli altri che non venivano scelti hanno comunque pagato parecchio”; pur chiarendo che “non ti vendo la prestazione” ma costringono a spendere centinaia e centinaia di euro in contenuti “facendolo passare come carità da parte di Ambra e Paolina”.