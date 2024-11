Il programma di Rete Quattro, E’ sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, ha mandato in onda durante la puntata di ieri un nuovo servizio riguardante il “Calippo Tour”. Per chi non avesse mai sentito questa duplice parola, si tratta di incontri in giro per l’Italia che due giovani ragazze di OnlyFans, Ambra e Paolina, hanno con alcuni ragazzi conosciuti online. Ma è tutto come sembra, cosa si nasconde dietro? Vuole cercare di capirlo il talk del quarto canale, con un servizio ad opera di Cristina Pantaleoni. Ad ogni tappa, ricorda la giornalista, le due creator di Onlyfans incontrano i propri fan, avendo dei rapporti sessuali, per poi filmare il tutto e pubblicarlo sui social. “I rapporti durante il Calippo Tour sono protetti – specifica Paolina, una delle due protagoniste, che di recente sarebbe rimasta incinta – tutti protetti”.

Il padre della ragazza dovrebbe essere un altro personaggio social, Guglielmo in arte dottor Bavaro, 25 anni star di TikTok da poco sbarcato anche lui su Onlyfans. Cartabianca sottolinea come da quando Paolina del Calippo Tour abbia annunciato la gravidanza, fra vari litigi presunti o reali, i due abbiano fatto accrescere in maniera incredibile la loro popolarità, facendo schizzare in alto le loro visualizzazioni. Cartabianca manda quindi in onda un filmato in cui si vede un medico che consegna l’esito degli esami effettuati su Paolina al Dottor Bavaro: “Ora ti deve prendere cura di me e del bambino”, gli dice lei, e lui che risponde: “Non ci penso proprio”.

CARTABIANCA, IL CALIPPO TOUR: LA QUERELLE FRA PAOLINA E BAVARO

In un altro video si vede Paolina in lacrime mentre dice di voler smettere con il Calippo Tour, ma anche una presunta lite con tanto di manata della stessa ragazza a Gugliemo, presunto padre del bimbo.

“C’è chi pensa che sia stato tutto orchestrato da un’agenzia, una trovata commerciale che va al di là dei due protagonisti – commenta la giornalista di Cartabianca – abbiamo provato a contattarli ma ci hanno negato l’intervista”, mandando quindi in onda il commento di Ambra: “Ho visto certi personaggi che invitate in trasmissione, che dicono solo falsità per avere un minimo di visibilità, e onestamente preferisco non mischiarmi con queste cose, grazie comunque”. Peccato però che il giorno dopo il servizio mandato in onda da Cartabianca, Paolina e Guglielmo abbiano pubblicato l’ennesimo video in cui siglano a favore di telecamere la loro pace: una trovata pubblicitaria anche questa?”.

CARTABIANCA, IL CALIPPO TOUR: CHI C’E’ DIETRO AMBRA E PAOLINA?

La giornalista prosegue: “Se con noi rifiutano di parlare, rinfacciandoci i modi con cui abbiamo trattato il tema in trasmissione, rilasciano una lunga intervista a Le Iene confermando di fatto la versione che noi abbiamo denunciato da settimane, ovvero che dietro il tour ci sia un’agenzia che le gestisce”. E ancora: “Affermano più volte di amministrare da sole i loro profili Onlyfans”.

“Ma anche quando Paolina e Ambra sono impegnate nell’intervista, sulla loro chat c’è chi risponde ai messaggi. Nel servizio inoltre un testimone dichiara di aver pagato 100 euro di acconto per partecipare al tour, senza però essere ricontattato dalle ragazze”, cosa che invece le due ragazze smentiscono: “Il tour è stato creato non per prendere soldi ma per divertimento”.

CARTABIANCA, IL CALIPPO TOUR E LA NOTA SOSPETTA

Cartabianca ha riprovato a contattare questa settimana Ambra, ricevendo però il silenzio. Pantaleoni ricorda infine come la maggior parte delle ragazze di Onlyfans ha dietro agenzie da cui ricevono informazioni su modalità e partecipanti dei loro tour sessuali e a testimoniarlo è un audio originale di cui il talk è venuto in possesso.

“Una cosa importante – si sente in quella che potrebbe essere una nota vocale – per dare credibilità al tour non dovete farlo con ragazzi ma con gente di 40/50 anni. Adesso settimana prossima usciamo con un video con un 70enne, e loro non hanno nessun problema a fare un video del genere, è un lavoro e come tale devi andare anche con persone che magari non ti piacciono e lo fai a scopo lavorativo, di guadagnarci di più e tutto il resto”.