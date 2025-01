Canterville – Un fantasma per antenato, film francese su Italia 1 tratto da Oscar Wilde

Venerdì 3 gennaio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:30, la commedia fantastica Canterville – Un fantasma per antenato. La pellicola è stata realizzata nel 2016 grazie a una coproduzione tra Belgio e Francia, con in prima linea la casa cinematografica Les Films du 24 mentre la distribuzione è stata gestita dalla UGC Distribution. Il film è diretto da Yann Samuell, conosciuto per aver lavorato con le migliori attrici francesi: Marion Cotillard, in Amami se hai il coraggio, e Sophie Marceau, in Carissima me.

Chi è Fausto Brizzi e lo scandalo molestie sessuali/ Dalle accuse al regista all'archiviazione del caso

La sceneggiatura è dello stesso regista ed è tratta dal famoso racconto di Oscar Wilde, Il fantasma di Canterville, mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Matthieu Gonet. I protagonisti sono Audrey Fleurot che interpreta il fantasma Aliénor e che abbiamo visto in Midnight in Paris, di Woody Allen, e Quasi amici – Intouchables, di Éric Toledano e Olivier Nakache; la giovanissima Mathilde Astier, qui al suo esordio al cinema, e Michael Youn, attore e doppiatore molto famoso in Francia. Completano il cast , Michèle Laroque, Lionnel Astier, Julien Frison e Djelhan Wague.

Celia Munoz, chi è la ventriloquista più famosa al mondo: marito, carriera, figli/ Il primo show in Italia

La trama del film Canterville – Un fantasma per antenato: le difficoltà di uno spirito ad adattarsi alla modernità

In Canterville – Un fantasma per antenato, siamo in un antico e abbandonato castello dove suo malgrado è stato intrappolato un antico spirito, Aliénor de Canterville, una donna che non riesce a trovare la pace eterna. Infatti è stata condannata dalla maledizione a trascorrere il resto dell’eternità all’interno della struttura, con la sola compagnia di un suo fedele e inseparabile servitore di nome Gwilherm. Ci troviamo nella zona della Britannia, con questo fantasma che avrà come compito quello di perseguitare tutti i discendenti della sua famiglia ossia coloro che entreranno in possesso del castello e proveranno a viverci.

Antonella Bavaro e Celeste, chi sono moglie e figlia di Alessandro Haber/ "La cosa più bella del mondo"

Dovrà spaventarli e tormentarli in maniera tale da allontanarli da quella proprietà. Questo continuo ripetersi della storia viene improvvisamente stravolto da una ricca famiglia parigina, gli Otis, che per noia decide di acquistare il castello e di andarci a vivere in maniera tale da allontanarsi dallo stress e dalla frenesia della vita parigina. Nonostante ci siano tantissimi leggende che raccontano per l’appunto della presenza di questo fantasma, la famiglia non sembra assolutamente curarsene e anzi è convinta che questo sia un motivo di maggior interesse.

Per Aliénor, interfacciarsi con una famiglia del XXI secolo non è affatto semplice: per quanto si impegni, i componenti della famiglia non sono per nulla spaventati, né infastiditi. Anche i bambini non hanno alcuna paura di lei e anzi non perdono occasione per metterla in ridicolo. L’unica nota lieta per lo spirito è la presenza di una ragazzina di 15 anni di nome Virginia, la quale sembra essere molto interessata alla storia del castello e soprattutto al terribile destino del povero fantasma. Lei diventerà la sua principale amica e soprattutto cercherà di aiutare Aliénor a spezzare questo antico sortilegio e rimettere in libertà la sua anima.