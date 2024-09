Il primo giorno per poter ritirare la carta dedicata a te è già trascorso. Con una comunicazione ufficiale l’INPS ha ricordato di aver consegnato in mano ai Comuni italiani l’elenco dei beneficiari della misura (per un valore di 500 euro a voucher).

Il contributo economico viene ricaricato immediatamente nelle carte ricaricabili e prepagate consegnate direttamente da Poste Italiane Spa. L’ente previdenziale specifica che per il ritiro è essenziale fornire il codice identificativo che verrà comunicato a ciascun soggetto beneficiario della social card.

Carta dedicata a te: come ottenerla

La carta dedicata a te ha un valore di 500 euro e funziona in modo semplice: i beneficiari potranno pagare con la loro social card ricaricabile (e con il credito a loro disposizione), ponendo attenzione alle spese che vengono classificate come “ammissibili”.

Se è la prima volta che si riceve il contributo allora il Comune di appartenenza comunicherà al cittadino le modalità, i punti di Poste Italiane dove poter andare a ritirare la sua carta e il codice identificativo per entrarne in possesso.

Se invece il beneficiario abbia già goduto della social card – ad esempio lo scorso anno – allora non dovrà far altro che aspettare l’accredito sulla vecchia carta (l’importo verrà elargito autonomamente dagli enti comunali).

Coloro che sono impossibilitati dal ritirare in Poste la Carta dedicata te potranno delegare il ritiro attraverso la procura speciale e generale di nomina del giudice tutelare, o di qualunque altro atto formale, di legittimazione e di rilievo giuridico a compiere atti riguardanti i beneficiari della misura.

La lista ufficiale

Alcuni siti dei Comuni italiani hanno predisposto una sezione apposita dove poter consultare le liste ufficiali dei beneficiari della carta dedicata a te. In altri casi non si deve far altro che attendere pazientemente la loro comunicazione (che avviene autonomamente).

Va data priorità ai nuclei composti da almeno tre componenti e con figli minorenni, dove l’ISEE complessivo non supera i 15 mila euro.