Tutto su Andrea Magrini, cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Andrea Magrini è uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne che, dopo aver chiuso la conoscenza con Valentina, ha attirato le attenzioni di Claudia D’Agostino. Nel corso della puntata di Uomini e Donne, al centro dello studio, la dama spiega di voler continuare a conoscere Diego Tavani, ma di voler uscire anche con Andrea che, nelle scorse puntate, ha dichiarato di non essere particolarmente interessato a Claudia “trovandola poco femminile”. Claudia, così, spiega di aver ricevuto una telefonata di scuse da parte di Andrea: “Mi ha chiesto scusa e stasera usciamo”, le parole della dama.

“Ho detto che avremmo deciso”, risponde il cavaliere scatenando la reazione di Claudia. “A questo punto sono io che non esco più con te anche se accetto le scuse”. Le parole di Andrea scatenando la dura reazione di Gianni Sperti e Tina Cipollari che puntano il dito contro il cavaliere. “Io a questo domani lì non lo voglio manco vede’! Un montato! Per prendere un aperitivo con lui ci vuole la lista d’attesa, la verifica?”, sbotta la Cipollari.

Andrea Magrini e Diego Tavani: dura lite a Uomini e Donne

A difendere Claudia D’Agostino è Diego Tavani che, non solo decide di continuare ad uscire con la dama ma si scaglia contro Andrea per l’atteggiamento che ha avuto nei confronti della D’Agostino. “Comunque io non capisco come fa a non piacerti! Le hai detto che non è femminile, che non ha una bella voce, che non ti interessa, alla prossima ti giro ‘na sveglia!”, sbotta il cavaliere romano ricevendo il supporto di Gianni Sperti che dà ragione a Diego.

“Non puoi offendere una donna in quel modo”, commenta Gianni. “Ti potevi scusare senza dare questo mezzo appuntamento. Hai peggiorato la situazione”, dice ancora Tina Cipollari. Lo scontro tra i due cavalieri continua e Andrea ribadisce di voler avere il tempo di conoscere una donna mentre secondo Diego, ad Andrea, non piace nessuna delle dame presente nel parterre.

