Chi è Elisa Balsamo, la ciclista in gara per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Elisa Balsamo è uno dei nomi di punta del ciclismo femminile italiano, che rappresenta anche alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una vera e propria campionesse, che ha conquistato il cuore degli appassionati con le sue vittorie e la sua grinta, ma dietro la quale si cela una donna semplice e innamorata, legata sentimentalmente al collega Davide Plebani.

Nata a Cuneo nel 1998, Elisa Balsamo ha dimostrato fin da giovanissima un talento innato per la bicicletta. Le sue vittorie, tra cui il titolo mondiale, l’hanno consacrata come una delle migliori sprinter del panorama internazionale. La sua agilità, la sua velocità e la sua capacità di anticipare le avversarie l’hanno resa, ad oggi, una grande promessa del ciclismo femminile. Ed è proprio grazie a questo faticoso sport che Elisa Balsamo ha conosciuto il suo fidanzato.

Elisa Balsamo, il fidanzato è il collega ciclista Davide Plebani

La storia d’amore tra Elisa Balsamo e Davide Plebani è un esempio di come la passione per lo sport possa unire due persone. Entrambi atleti della Polizia di Stato, si sono conosciuti e innamorati proprio grazie al ciclismo. Davide, pistard di grande talento, è d’altronde rimasto colpito sin da subito dalla determinazione e la forza di Elisa. I due appaiono felici e in sintonia anche in alcuni scatti che Elisa ha pubblicato attraverso il suo profilo Instagram.

La coppia, infatti, pur essendo molto riservata sulla sua vita privata, non nasconde il suo affetto. Spesso si scambiano messaggi di sostegno sui social media e condividono momenti di relax lontano dalle competizioni. La loro relazione è un rifugio sicuro per entrambi, un porto sicuro dove trovare conforto e comprensione.

