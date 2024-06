Chi è Franca Bizzarri, madre di Alfredino Rampi/ “Fu trattata male da una certa stampa conformista…”

La forza di una madre è qualcosa che difficilmente si offre a paragoni, a misurazioni; un impulso forse innato, tanto naturale quanto difficile da comprendere. Tale assunto è confermato dalla storia di Franca Bizzarri, madre di Alfredino Rampi la cui storia ancora oggi commuove e sconcerta allo stesso tempo. Una terribile vicenda conosciuta come “Incidente di Vermicino”, raccontata a partire da questa sera con la docu-fiction Alfredino – Una storia italiana.

Location Alfredino-Una storia italiana, dov'è stata girata la serie su Alfredo Rampi/ Tra Roma e Vermicino...

Alfredino Rampi perse la vita dopo 3 giorni di agonia, caduto in un pozzo il 10 giugno del 1981 e dopo che per ore interminabili i soccorsi tentarono invano di trarlo in salvo. Risulta impossibile immaginare lo strazio, l’angoscia e il dolore che può aver provato sua madre Franca Bizzarri. Il dramma di suo figlio ha contribuito a plasmare quella che oggi conosciamo come Protezione Civile; un monito affinchè mai più potessero verificarsi storie così assurde e dolorose. Eppure, difficilmente l’impatto sociale della vicenda avrà lenito la ferita di Franca Bizzarri, madre del piccolo Alfredino Rampi.

Gisella, seconda figlia Sissi/ Dal rapporto controverso con la madre al matrimonio con il Principe di Baviera

Franca Bizzarri, la forza della madre di Alfredino Rampi: “Non esibì il suo dolore…”

Nonostante il dolore, la difficile esperienza di dover metabolizzare un evento così nefasto, Franca Bizzarri – madre di Alfredino Rampi – non si è mai risparmiata nel ricordare il nome di suo figlio e con il supporto costante di suo marito Ferdinando. Insieme hanno infatti gettato le basi per la fondazione del Centro Alfredo Rampi: un fiore all’occhiello per la formazione di giovani e non solo che sognano di rendersi utili in qualità di soccorritori. Non molti sanno che Franca Bizzarri – madre di Alfredino Rampi – ha dovuto vivere per la seconda volta il dolore della perdita di un figlio nel 2015. Come riporta Tag24, il secondogenito Riccardo è venuto a mancare a soli 36 anni a causa di un improvviso infarto.

Come finisce Sissi 3: anticipazioni ultima puntata 13 giugno 2024/ Rapito Rudolf, figlio di Franz e Sissi

“Anche se in realtà Franca Rampi davanti a quelle telecamere non accettò di esibire il proprio dolore e proprio per questo fu trattata male da una certa stampa conformista dell’epoca, reagì al dolore con grande forza…”. Questo il ricordo di Daniele Biondo, psicoanalista del Centro Alfredo Campi, a proposito di Franca Bizzarri – madre di Alfredino Rampi – riportato dall’Ansa. Parole eloquenti per rappresentare la forza di una donna che ha cercato di sublimare quel dolore trasformandolo in qualcosa di utile per la società affinché la memoria di suo figlio venisse sempre onorata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA