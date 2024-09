Fudasca salirà sul palco del Suzuki Music Party domenica 22 settembre e presenterà in anteprima sul canale 9 il nuovo singolo, in compagnia di altri artisti di grande levatura, come Francesca Michielin, Tredici Pietro e Mecna. Si tratta di una delle poche collaborazioni con artisti italiani, in quanto l’artista è più conosciuto all’estero che in patria.

Chi è Fudasca? Un rapper che sa anche suonare e comporre musica

Fudasca è il nome d’arte di Simone Eleuteri,un giovane compositore e musicista di 27 anni che vanta tante collaborazioni famose ed è conosciuto in tutto il mondo. Le sue creazioni sono sono ispirate sia dalle produzioni più contemporanee, come quelle di Drake e di XXXTentacion, sia dai giganti della storia della musica, come Pink Floyd e Michael Jackson.

In questo contesto, Fudasca ha già al suo attivo collaborazioni con artisti inglesi e americani come Snøw, Resident e Hashir. Il nuovo pezzo, uscito il 20 settembre insieme al video e già in rotazione sulle radio, si intitola Immagina e vede il featuring di Tredici Pietro, Francesca Michielin e Mecna.

Fudasca è fidanzato? Un artista riservato che non ama parlare troppo di sé

Al contrario di tanti colleghi, il compositore si contraddistingue per l’alone di mistero che avvolge la sua sfera privata. Non si conosce nulla del sua vita, se sia fidanzato o sposato e se vive a Roma o Milano. In passato, pare che abbia lavorato in un call center e, inoltre, il suo nome d’arte è un acronimo di Fuori dalla scatola. Un ragazzo che ama far musica e preferisce star lontano dai riflettori, infatti, è raro che rilasci interviste, l’ultima infatti risale a novembre dello scorso anno o che promuova i suoi dischi in radio.

Anche alla televisione è poco avvezzo a dimostrazione di quanto sia un ragazzo fuori dal comune. Su Instagram è solito pubblicare immagini che lo ritraggono negli studi di registrazione o a spasso in città e non sono mai postate immagini in grado di far comprendere qualcosa in più circa la sua vita sentimentale. Uno degli ultimi post sul social riguarda l’uscita del suo nuovo singolo per la Sony.

Il video di Immagina, di Fudasca feat. Tredici Pietro, Francesca Michielin e Mecna