Amadeus svela gli ultimi Big di Suzuki Music Party 2024: da Big Mamma e La rappresentante di Lista: ecco chi ci sarà

Sono settimane che Amadeus con dei mini video spoiler sui social annuncia i vari artisti che parteciperanno al Suzuki Music Party 2024 e con l’ultimo video postato ieri sera su Instagram è stato svelato ufficialmente il cast completo di Suzuki Music Party 2024, il programma che sarà registrato martedì 17 settembre all’Allianz Cloud di Milano e andrà in onda sul Nove la sera di domenica 22 settembre. Nel dettaglio, Amadeus giocando col suo cane, ha elencato gli artisti che presenteranno ‘in anteprima televisiva i loro nuovi successi’.

Beyoncé, il papà Matthew Knowles ‘attacca’ per l’esclusione ai Country Music Awards 2024/ “C’entra la pelle…”

Sul palco saliranno dunque Clara, giovane attrice nota per il ruolo di Crazy J in Mare Fuori e cantante che ha debuttato a Sanremo Giovani 2024 vincendo la categoria per poi approdare al Festival vero e proprio con il brano Diamanti Grezzi. La Rappresentante di lista (Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina), Tredici Pietro (ovvero Pietro Morandi figlio di Gianni), Francesca Michielin, Mecna (pseudonimo di Corrado Grilli, è un rapper e cantautore) Fudasca ( ovvero Simone Eleuteri, giovane producer), Paola e Chiara, Benji e Fede e BigMama (Marianna Mammone).

Morrissey: "In Uk mi hanno messo il bavaglio"/ "Idiot culture impone la censura degli artisti liberi"

Suzuki Music Party 2024, elenco completo di tutti i cantanti dello show evento di Amadeus sul Nove

I nuovi nomi svelati da Amadeus si aggiungono ai precedenti già annunciati: Anna, Tananai, Lazza, Fiorella Mannoia, Emma, Emis Killa, Massimo Pericolo, Merk & Kremont, Baby Gang, Ornella Vanoni, Achille Lauro, Simba La Rue. Un super cast per Suzuki Music Party. E non è tutto perché Amadeus ha svelato che si sarà una gradita sorpresa “Direte, ma sono più di 20, le canzoni dovrebbero essere 15? Sì, ma alcuni di loro hanno deciso di incidere un brano insieme, scoprirete chi” Insomma, non solo i cantanti si esibiranno con dei brani inediti ma ci saranno anche dei duetti su brani inediti.

Taylor Swift: “Voterò Kamala Harris”/ L'endorsement alla Democratica: “Meglio la calma al caos”