Sono bastate due puntate per portare l’hype alle stelle, non solo sulla gara in corso ma anche sui protagonisti. Stiamo parlando ovviamente del debutto di Ballando con le stelle 2024 e soprattutto della curiosità degli appassionati su un volto in particolare: Giada Lini. Scopriamo dunque chi è la ballerina e insegnante del talent in coppia con Alan Friedman nei panni inediti di ballerino.

Classe 1992, originaria di Bassano Del Grappa e attualmente nel cast di Ballando con le stelle 2024 in coppia con Alan Friedman. Ma non si fermano chiaramente qui le curiosità su Giada Lini; la sua passione per la danza emerge da giovanissima anche grazie ai genitori che ancora oggi gestiscono una scuola. Sicuramente in molti sapranno che l’esperienza a Ballando con le stelle 2024 non è l’unica avventura televisiva di Giada Lini.

Giada Lini, a Ballando con le stelle 2024 con Alan Friedman: i precedenti nel talent di Milly Carlucci

La prima volta di Giada Lini in tv coincide infatti con l’esperienza tra i ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi nel 2014. Una ‘volta buona’ non solo professionale ma anche sentimentale dato che proprio grazie al lavoro nel talent ha conosciuto il suo attuale fidanzato, Graziano Di Prima, che ai tempi frequentava la scuola più seguita d’Italia in qualità di allievo. Altra curiosità legata ad Amici riguarda invece il fratello, Leonardo Lini; parte della sezione di danza – come racconta Libero – durante il serale del 2021.

Arriviamo così all’esperienza di Giada Lini nel cast di Ballando con le stelle iniziata nel 2021. Ai tempi gareggiò al fianco di Fabio Galante ma l’avventura si concluse dopo sole 4 puntate. Decisamente più avvincente l’esperienza dell’anno successivo al fianco di Gabriel Garko. Oggi, a Ballando con le stelle 2024, è invece impegnata al fianco di Alan Friedman con un percorso ancora tutto da scrivere e vivere.