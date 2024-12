Giovanni Veronesi, chi è e carriera: le grandi collaborazioni come sceneggiatore

Sceneggiatore, attore e regista, Giovanni Veronesi è uno degli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 con Caterina Balivo alla conduzione. Originario di Prato e classe 1962, fratello del celebre scrittore Sandro Veronesi, la sua attività cinematografica ha sempre spaziato in differenti ambiti focalizzandosi principalmente sulla sceneggiatura. Ha collaborato con i più grandi registi e attori del cinema italiano, da Carlo Verdone a Francesco Nuti e Leonardo Pieraccioni, con i quali ha stretto importanti sodalizi professionali.

Con Nuti ha collaborato come sceneggiatore fra gli altri per Tutta colpa del paradiso, Stregati e Willy Signori e vengo da lontano; longeva e di successo anche la collaborazione con Leonardo Pieraccioni, per il quale ha sceneggiato numerose pellicole del suo ricco repertorio come Il ciclone, I laureati, Il paradiso all’improvviso e Una moglie bellissima. Veronesi è stato anche sceneggiatore di film da lui stessi diretti, come Maramao del 1987, ma anche la saga di Manuale d’amore, Il barbiere di Rio e Che ne sarà di noi.

Giovanni Veronesi, le esperienze da attore e regista

Una lunga esperienza come sceneggiatore avviata nel 1985, sebbene il suo debutto nell’universo cinematografico risalga a qualche anno prima. Giovanni Veronesi ha infatti esordito come attore nel 1983 nel film di Pupi Avati Una gita scolastica, recitando poi in numerosi film di Francesco Nuti e da lui stesso sceneggiati, come Tutta colpa del paradiso, Caruso Pascoski di padre polacco e Willy Signori e vengo da lontano.

Come regista, invece, Veronesi ha debuttato nel 1987 con Maramao, ottenendo poi un grande successo con la trilogia di Manuale d’amore, Che ne sarà di noi, Italians e l’ultimo suo film di quest’anno Romeo è Giulietta. Veronesi come regista ha inoltre diretto alcuni videoclip musicali per grandi artisti della musica italiana; con Elisa ha collaborato per Eppure sentire (un senso di te) e Ecco che, ma ha anche diretto i Negramaro per i video di Meraviglioso e Un amore così grande.

