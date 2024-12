Sul palco di Capodanno in Musica c’è Grelmoss: chi è la ‘cantante influencer’ regina dei social

Vanta oltre un milione di follower su Instagram grazie ai suoi contenuti e ai suoi scatti che evidenziano curve da capogiro. Grelmoss vola con leggerezza sui social e dimentica già l’eliminazione da Sanremo Giovani, la competizione a cui aveva partecipato con Flashback, per conquistare un posto tra i big il prossimo febbraio. Non è andata, magari sarà per la prossima, intanto Grelmoss si gode un seguito crescente sui social ed un popolo di fan che l’attende questa sera a Capodanno in Musica.

Ieri, sul suo profilo Thread, ha postato alcune foto provocanti in versione natalizia ricordando l’appuntamento su Canale 5. “Ci vediamo a Capodanno in Musica”, ha scritto, ottenendo una lunga serie di like, cuoricini ed emoji vari. In passato Grelmoss si è fatta conoscere anche nel concorso di bellezza di Miss Italia, un’esperienza che ancora oggi ricorda con piacere.

Grelmoss tra scatti hot e l’amore per la musica: “Sanremo Giovani? Meritavo di esserci. Agli hater dico una cosa…”

È arrivata tra i semifinalisti di Sanremo Giovani con la canzone “Flashback”, ottenendo anche giudizi spietati. Molti non hanno ritenuto opportuna la sua partecipazione alla kermesse per gli artisti emergenti, senza un chiaro perché. “C’è stata cattiveria gratuita tutti i giorni. Cosa vi ha dato fastidio della mia esistenza?”, ha domandato Grelmoss su Tik Tok, altra piattaforma dove va fortissimo.

La cantante, proprio in quella stessa occasione, ha poi precisato: “Non è che sono andata con la pistola da Carlo Conti a dire: ‘Devo stare a Sanremo Giovani’. Evidentemente, meritavo di essere lì. Fatevi curare perché siete stati molto cattivi nei miei confronti”, lo sfogo della giovane artista originaria di Novara.

