CHI E’ GUIA RIMA, LA SORELLA DI NINA? “LEI E’ IL MIO ALTER EGO PERCHE’…”

Chi è Guia Rima, sorella di Nina Sophie e cosa sappiamo di lei? Nel nuovo appuntamento con “Verissimo” in onda questo sabato su Canale 5, uno dei momenti certamente più toccanti e interessanti nella carrellata di interviste che verranno proposte sarà quello che vedrà protagonista la 25enne influencer e modella milanese ma originaria di Como. Personaggio molto noto sui social già da qualche anno, e fresca di debutto come attrice in una fiction proprio sulle reti Mediaset, la ragazza è diventata un esempio di forza d’animo e resilienza dopo aver affrontato nell’adolescenza il trauma di uno stupro appena 15enne e due anni più tardi l’amputazione della gamba sinistra a causa di un incidente in scooter. Scopriamo qui chi è Guia, sorella di Nina Sophie Rima, figura importante nella ancora breve vita (e carriera) di questa stella emergente della tv.

Per raccontare chi è Guia Rima, sorella di Nina Sophie, e qualcosa del rapporto di ‘sorellanza’ tra queste due giovani donne dobbiamo accennare anche al contesto famigliare in cui l’influencer e la primogenita di casa sono cresciute. Guia Ludovica, questo il suo nome completo, è la sorella maggiore di Nina Sophie, essendo nata dieci anni prima: entrambe sono cresciute, come abbiamo peraltro raccontato in un altro articolo, in una famiglia in cui il padre era di fatto assente e il rapporto con la madre è stato spesso altalenante. Dopo che le due sorelle avevano trascorso l’infanzia in quel di Milano, la mamma aveva deciso di abbandonare il capoluogo di regione per inseguire un altro amore, portando con sé le due figlie durante l’adolescenza in un piccolo centro montano.

NINA SOPHIE RIMA: “MIA SORELLA SA AMARMI E ODIARMI TUTTI I GIORNI”

Come raccontato dalla modella e neo attrice, i suoi anni giovanili sono sempre stati caratterizzati dal sentirsi sola e dai conseguenti problemi con la droga, amicizie poco raccomandabili e poi il dramma dello stupro. “A mia sorella, che sa amarmi e odiarmi incondizionatamente tutti i giorni della sua vita. Tu che non sei e mai sarai la mia anima gemella, perché diciamocelo più diverse di così non potevano farci. Ma nonostante questo, nonostante le discussioni e le differenze scegliamo ogni giorno di amarci e dimostrarcelo come meglio riusciamo”: per capire chi è Guia Rima, sorella di Nina Sophie, possiamo affidarci a questo tenero post dedicatole dall’influencer qualche tempo fa e in cui si ribadisce come entrambe siano “diventate grandi in mezzo alla tempesta ma abbiamo deciso di crearci un mondo tutto nostro dove i cattivi esempi ci hanno fatto da maestri”.

E nel nostro piccolo ritratto su chi è Guia Rima, sorella di Nina Sophie, e quant’è saldo il rapporto tra queste due ragazze uscite da un’adolescenza difficile, dobbiamo anche ricordare come la modella sottolinei spesso che nelle loro vite hanno avuto importanza anche “l’effetto delle scelte sbagliate, le brutte abitudini e i fallimenti. Due donne, due mamme, due sorelle, anime così distanti venute al mondo per sorreggersi a vicenda”. Anzi, dopo l’incidente che le aveva cambiato la vita a 17 anni al confine con la Liguria, ai piedi del letto d’ospedale dopo l’intervento chirurgico d’emergenza c’era proprio Guia: “Ci siamo guardate e siamo scoppiate a piangere. Le ho chiesto se fosse successo davvero quello che pensavo, mi ha fatto di sì con la testa. Ho capito tutto”. Insomma quella di Guia Ludovica è, come raccontato in un pezzo del ‘Corriere della Sera’, una “vita dedicata a lei”, con l’incitamento sin da quel ricovero a non mollare mai e a diventare -come poi è davvero accaduto- un esempio per tutti coloro che hanno oggi una disabilità.