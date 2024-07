Luca De Tullio è prossimo a coronare un vero e proprio sogno sportivo: lo attende la finale degli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il nuotatore ovviamente ambisce a conquistare almeno un gradino del podio. Arricchire il medagliere è la priorità, così come lo sport nella sua quotidianità dato che poche informazioni trapelano a proposito della sua vita privata e di una possibile fidanzata.

Con le Olimpiadi di Parigi 2024 il focus è puntato sui nostri azzurri e chiaramente non possono mancare le curiosità di gossip e di cronaca rosa. Luca De Tullio però non si lascia andare ad indizi a tinte romantiche e curiosità su una possibile fidanzata. A tal proposito infatti non risultano reperibili particolari informazioni e anche nelle interviste rilasciate nel tempo sembra eludere il tema sentimentale.

Luca De Tullio, la possibile fidanzata ‘sfugge’ agli occhi del gossip

E dunque, Luca De Tullio ha una fidanzata? Forse la risposta è negativa o semplicemente la discrezione sarà il suo mantra fuori dalle competizioni sportive. Neanche l’attuale impegno alle Olimpiadi di Parigi 2024 permette di scovare una possibile dolce metà intenta a fare il tifo per lui e dai social nulla sembra potersi riferire ad una presunta o possibile fidanzata.