Dal 1993 ne ha fatta di strada; la fascia di Miss Italia le ha aperto le strade del mondo dello spettacolo ed è stato poi il suo talento a fare la differenza. Arianna David è oggi da considerare tra i volti più noti dello showbiz sia per i suoi meriti da attrice che da conduttrice televisiva. Al novero dell’attenzione mediatica non sono mancate nel tempo anche le curiosità di gossip come nel caso della separazione da Marco Bocciolini, ex compagno di Arianna David.

Arianna David e i disturbi alimentari/ "Soffro di anoressia nervosa, non ne esci mai fuori: da 30 anni ho..."

Una storia d’amore, quella tra Arianna David e Marco Bocciolini, più che importante; lo dimostra la scelta di allargare la famiglia con la nascita dei figli Tommaso e Gregorio. Non sempre però, anche per le più romantiche liaison, c’è da raccontare un lieto fine: nel 2010 arriva la rottura e a dispetto delle speranze di coloro che tifavano per la coppia non c’è mai stato un riavvicinamento e il fatidico ritorno di fiamma.

David Liccioli, chi è il marito di Arianna David/ "Mi ha ricompensato di tutte le sofferenze"

Arianna David e l’ex compagno Marco Bocciolini: oggi rapporti tesi?

Ma quali sono i rapporti di oggi tra Arianna David e il suo ex compagno Marco Bocciolini? Stando a ciò che trapela tra voci e rumor, nonostante i due figli avuti insieme – Tommaso e Gregorio – l’aria sarebbe tesa tra i due ex innamorati. Le ruggini non sempre trovano una soluzione e le incomprensioni potrebbero dunque aver lasciato strascichi che potrebbero aver arenato le possibilità di un rapporto più sereno.

Raramente Arianna David si è concessa interviste sul tema, segno di grande riservatezza e tatto; non sono dunque chiari i motivi che avrebbero scandito la rottura con l’ex compagno Marco Bocciolini.

Arianna David: chi è la vincitrice di Miss Italia 1993/ "Ho pensato di essere fallita. Problemi fisici..."