Che i protagonisti di Temptation Island 2024 siano il baricentro della curiosità di un gran numero di appassionati è cosa nota; soprattutto quando è in corso un nuovo appuntamento condito da risvolti più che allettanti. Una coppia nel ‘mirino’ dei fan è certamente quella composta da Mirco Rossi e la fidanzata Giulia Duranti, insieme da quasi 10 anni. E’ soprattutto il primo a sembrare più ‘distante’, un comportamento altalenante che avrà portato in auge più di qualche dubbio nei telespettatori a caccia di retroscena e curiosità per meglio comprendere i malumori del fidanzato di Giulia.

Alfred in crisi piange a Temptation Island 2024: "Perso mio fratello"/ Anna: "Ecco perché non chiedo il falò"

Mirco Rossi – fidanzato di Giulia Duranti a Temptation Island 2024 – ha subito la scelta della fidanzata di partecipare al reality. Nonostante tale circostanza, l’impressione è che anche il ragazzo covi diversi malumori nel merito della relazione. Il ragazzo ha parlato di troppa gelosia, criticando anche in maniera dura la fidanzata Giulia per mancanze dal punto di vista pratico, per carenze dal punto di vista dell’autonomia. Un’insofferenza che non è passata inosservata e che potrebbe affondare le proprie radici a questioni che forse non sono ancora emerse durante il percorso a Temptation Island 2024.

Temptation Island 2024, 3a puntata/ Diretta 24 settembre e coppie: Alfred scoppia a piangere davanti a Sofia

Mirco Rossi, fidanzato di Giulia Duranti a Temptation Island 2024: dai profili social grande riservatezza,

Ma oltre i dissapori di coppia, chi è Mirco Rossi fidanzato di Giulia Duranti a Temptation Island 2024? Scopriamo qualcosa sul ragazzo attraverso le informazioni reperibili in rete e attraverso uno sguardo agli account social, vetrina che spesso può regalare curiosità inedite. Mirco ha attualmente 31 anni, originario di Arezzo – città in cui vive con la fidanzata Giulia – ma non si hanno notizie a proposito della sua attività professionale. Sui profili social sono diverse le foto che vedono Mirco Rossi in compagnia della fidanzata, ma non c’è altro che possa aprire uno scorcio su retroscena ancora non emersi. Sicuramente avremo modo di conoscere meglio il fidanzato di Giulia Duranti sia con il prosieguo che dopo il percorso a Temptation Island 2024, ammesso che non finisca troppo presto.