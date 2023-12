Chi è morto nel 2023, tutti i personaggi famosi/ Da Berlusconi a Napolitano, Kissinger e Tina Turner

Con l’ormai imminente fine dell’anno è arrivato il momento di tirare un po’ le somme, ricordando anche chi è morto nel 2023, tra i personaggi famosi italiani ed esteri. L’anno scorso, lo ricordiamo, ha visto la morte di persone dal calibro della Regina Elisabetta II, Piero Angela e Pelè, mentre anche il 2023 non è stato da meno e ha visto, nel giro dei 12 mesi appena trascorsi, la morte di importantissimi volti internazionali, come Silvio Berlusconi, Henry Kissinger e Toto Cutugno.

Parlando di chi è morto nel 2023, causando un diffuso lutto soprattutto in Italia, non si può non citare, anche per un fatto cronologico, Gianluca Vialli. Vero e proprio simbolo dello sport italiano, si è spento ad appena 58 anni a causa di un tumore al pancreas, il 6 gennaio. A brevissima distanza, poi, si è spenta anche l’icona e diva Gina Lollobrigida, il 16 dello stesso mese, all’età di 95 anni. E rimanendo sempre in Italia, tra chi è morto nel 2023 uno spazio va anche dedicato a Maurizio Costanzo, che si è spento all’età di 84 anni il 24 febbraio. Marzo, e precisamente il 27, invece, ha visto la morte di Gianni Minà, alla quale è seguita, il 12 giugno anche la morte del ‘cav’ Silvio Berlusconi, spentosi all’età di 86 anni dopo una vita dedicata alla politica italiana.

I morti in Italia del 2023: da Berlusconi a Napolitano

Superata la prima metà del 2023, tra chi è morto dei personaggi famosi italiani, vale la pena citare il 19 luglio, quando si è spento il giornalista d’inchiesta Andrea Purgatori. Altro importante, e particolarmente sentito, lutto in Italia è stato riservato, dal 10 agosto, alla scrittrice ed attivista Michela Murgia, che a 51 anni è stata sconfitta da una malattia, come fu definita da le stessa, “incurabile”.

Rimanendo sempre nell’ambito di chi è morto in Italia, tra i personaggi famosi, nel 2023, una citazione è d’obbligo anche a Carlo Mazzone, storico allenatore di calcio morto all’età di 86 anni il 19 agosto. Pochi giorni dopo, il 22, poi, si è spento anche il celebre cantante e compositore Toto Cutugno, 80enne. Il 19 settembre è morto anche Gianni Vattimo, filosofo torinese 87enne che formulò la teoria del pensiero debole. Ma tra chi è morto nel 2023 non può mancare neanche Giorgio Napolitano, ex Presidente della Repubblica che si è spento a 98 anni. Per chiudere con l’Italia, poi, una citazione, forse obbligata, va anche a Matteo Messina Denaro, l’ultimo padrino in vita di Cosa Nostra.

Chi è morto nel 2023 all’estero: Paco Rabanne, Kissinger e Tina Turner

Ma ovviamente l’elenco di chi è morto nel 2023 non può limitarsi alla sola Italia, perché nel corso degli ultimi 12 mesi ci hanno lasciato anche parecchie figure internazionalmente riconosciute. È il caso, tra gli altri, dello stilista spagnolo Paco Rabanne, deceduto il 3 febbraio all’età di 88 anni. Il 28 marzo, poi, è toccato al compositore Ryuichi Sakamoto, che aveva 71 anni, e il 13 aprile alla stilista ed icona della moda Mary Quant, che aveva 93 anni.

Una citazione obbligatoria tra chi è morto nel 2023 spetta anche a Tina Turner, che il 24 maggio si è spenta all’età di 83 anni, dei quali 60 dedicati alla musica. Il 16 luglio, poi, si è spenta anche l’indimenticabile Jane Birkin, 76enne, seguita pochi giorni dopo (il 21) da Tony Bennett, 96enne. Sempre a luglio, ma il 26, è morta anche Sinead O’Connor, cantante irlandese 56enne che combatteva da anni contro una depressione unita a diversi problemi di salute. Infine, chiudiamo l’elenco di chi è morto nel 2023 tra i personaggi famosi internazionali con la leggenda del calcio inglese Bobby Charlton, che si è spento il 21 ottobre, l’attore Matthew Perry, a 54 anni il 28 ottobre e con l’ex politico americano 100enne Henry Kissinger, che ci ha lasciati il 29 novembre.

