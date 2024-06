Chi è Raimondo Vianello, com’è morto il conduttore/ Il sodalizio ‘totale’ con la moglie Sandra Mondaini

Lo si avrà già detto per altri, ma solo perchè oggettivamente ne condivide il merito: Raimondo Vianello è da considerare tra i fautori della televisione italiana per come la conosciamo oggi. Tra gli anni ‘50 e ‘60 getta le basi dei primi format dedicati al piccolo schermo e ancora oggi le sue peculiarità professionali, la sua attitudine, sono oggetto di studio e ammirazione per chi sogna di solcare le medesime tappe.

Dai varietà ai salotti di approfondimento sportivo, Raimondo Vianello ha spaziato in maniera considerevole lungo il corso della sua carriera. Da “Canzonissima” a “Zig Zag”, passando per Pressing ma soprattutto per le esperienze che lo hanno visto primeggiare anche in qualità di attore. Con la sua amata moglie Sandra Mondaini ha condiviso per decenni tale settore grazie all’iconica sitcom tutta italiana “Casa Vianello”. Ben 16 stagioni che hanno incollato allo schermo milioni di appassionati, dal 1988 e fino al 2007 con numerose repliche che ancora oggi seppur in maniera sporadica vengono riproposte.

Raimondo Vianello e sua moglie Sandra Mondaini, la più grande lezione d’amore

Come anticipato, il nome di Raimondo Vianello non può che essere accostato alla donna che per un’intera vita lo ha affiancato, sia nella quotidianità sentimentale sia in ambito professionale: sua moglie Sandra Mondaini. Colleghi, amici, marito e moglie; molto più semplicemente un tutt’uno che per decenni ha fatto sognare il mondo dello spettacolo. Insieme hanno dato alla luce anche due figli, Raimond e John Mark.

La genesi dell’amore tra Raimondo Vianello e Sandra Mondaini è lontana nel tempo, precisamente 1958. Quattro anni dopo hanno compiuto il grande passo del matrimonio e come nelle migliori favole, solo la morte è riuscita a separarli dopo oltre 50 anni d’amore indissolubile. Raimondo Vianello è venuto a mancare il 15 aprile del 2010, un dolore immenso che spezzò il cuore agli addetti ai lavori ma soprattutto ai suoi affetti più cari, così come ad amici e colleghi che con lui hanno condiviso innumerevoli esperienze nel panorama televisivo. Il conduttore era stato ricoverato alcuni giorni prima presso l’ospedale San Raffaele di Milano per un blocco renale: dopo 11 giorni quella condizione si rivelò fatale e Raimondo Vianello ci lasciò all’età di 87 anni.

