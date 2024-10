Chi è Sabrina, la dama del trono over di Uomini e Donne

Sabrina è tra le dame più discusse del trono over di Uomini e Donne. Presente dalla scorsa stagione del dating show di canale 5, si è spesso scontrata con Tina Cipollari che, più volte, ha criticato il suo atteggiamento nei confronti degli uomini. Sabrina ha 54 anni e lavora nel settore immobiliare e ha deciso di partecipare al programma di Maria De Filippi per cercare l’anima gemella. Sabrina ha alle spalle un dolore enorme dovuto alla perdita del suo ex compagno. A Uomini e Donne, dopo aver provato a cercare l’amore nella scorsa stagione, sta facendo lo stesso in quella attualmente il corso.

La dama ha scelto di conoscere meglio Gabriele, un cavaliere del trono over con cui è scattato subito un feeling speciale al punto che, non provando interesse per altri cavalieri, Sabrina ha deciso di concedergli l’esclusiva pur non essendo ricambiata.

Sabrina e le forti parole per Gabriele a Uomini e Donne

Quello di Sabrina per Gabriele sta diventando un interesse sempre più forte. Il feeling e la complicità nate sin dal primo appuntamento stanno diventato sempre più forti. Nonostante Gabriele non le abbia ancora concesso l’esclusiva spiega di voler continuare a conoscerlo ma nella puntata di Uomini e donne in onda oggi, 15 ottobre, la dama fa un importante gesto per Gabriele che si emoziona facendo commuovere anche la dama.

Al centro dello studio, mentre annunciando la decisione di voler andare avanti con la frequentazione, Gabriele spiega di essere in difficoltà per un giorno legato alla moglie. Sabrina, cos’, lo spiazza dicendogli che lo aspetterà e che, indipendentemente da quella che sarà la sua decisione, gli augura solo di essere felice.