Tra i concorrenti di Sanremo Giovani 2024 arrivati fino all’atto finale c’è anche Selmi, un nome non nuovo al grande pubblico in quanto si è già visto in tv, avendo partecipato a X Factor 2023: nel talent show è entrato nella squadra di Morgan, per poi venire eliminato nelle puntate successive. A Sanremo Giovani, invece, Selmi porta un brano dal titolo “Forse per sempre”. Ma chi è il giovane talento che sogna di arrivare fino al palco dell’Ariston? Il suo vero nome è Niccolò: si tratta di un cantautore toscano, nato a Lucca nel 2001.

Appassionato di musica fin da bambino, Selmi è cresciuto in un ambiente molto stimolante, coltivando infatti il suo talento musicale e la sua capacità di comporre brani. I primi brani pubblicati sono arrivati nel 2022: il primo singolo, dal titolo “Festa (ciao principessa)” ha ottenuto un ottimo riscontro tra il pubblico, così come anche i suoi brani successivi.

Selmi con “Forse per sempre” a Sanremo Giovani: riuscirà ad arrivare all’Ariston?

Nel 2023, poi, per Niccolò è arrivata l’esperienza a X Factor, dove ha anche presentato l’inedito “Doccia ghiaccia”, pubblicato poi a gennaio 2024. A marzo dello stesso anno è arrivato anche il primo EP, “Perderci nell’attimo”. A Sanremo Giovani, invece, Selmi ha deciso di portare il brano “Forse per sempre”, che si è fatto apprezzare dai giudici per la sua semplicità, nel testo e nella melodia. Un brano che è stato molto apprezzato dai giudici e dal pubblico: riuscirò con questo brano ad arrivare all’Ariston?

Ma soprattutto, di cosa parla “Forse per sempre“? Il brano, molto dolce, parla di un amore: è una ballad romantica, che mette in luce una serie di fragilità dell’autore. La canzone, come spiegato dallo stesso Nicolò, stava lì da tempo e con Sanremo ha trovato l’occasione giusta per farla uscire alla luce, con la speranza che possa conquistare il cuore dei giudici e del pubblico.