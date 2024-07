DIRETTA ALBERTO RAZZETTI FINALE 400 MISTI OLIMPIADI PARIGI 2024: POSSIBILE OUTSIDER

La diretta di Alberto Razzetti nella finale dei 400 misti alle Olimpiadi Parigi 2024 aprirà la sessione serale del nuoto di oggi, domenica 28 luglio: l’appuntamento sarà infatti già alle ore 20.30, con il pubblico che attende con ansia la prestazione di Leon Marchand, l’idolo di casa nella piscina della La Defense Arena, perché il francese sarà il grande favorito per la vittoria e quindi per l’oro olimpico. Per Alberto Razzetti invece l’obiettivo fondamentale era l’ingresso in finale, adesso si può provare a sognare in grande.

Sia chiaro, servirebbe una vera e propria impresa, perché la diretta di Alberto Razzetti nella finale dei 400 misti alle Olimpiadi Parigi 2024 presenta tanti grandi nomi di questa gara a dir poco massacrante, che prevede 100 metri per ognuno dei quattro stili del nuoto agonistico. L’azzurro classe 1999 ha vinto l’oro europeo a Roma 2022, mentre a Doha è andato sul podio mondiale con il bronzo ma nei 200 misti, mentre a livello intercontinentale gli manca ancora il guizzo nella gara più lunga.

Presentando la diretta di Alberto Razzetti nella finale dei 400 misti alle Olimpiadi Parigi 2024, abbiamo proprio Leon Marchand come favorito d’obbligo in base ai tempi delle qualificazioni di stamattina, con il francese che ha fermato il cronometro sul tempo di 4’08”30, seguito ad oltre un secondo di ritardo dal britannico Max Litchfield in 4’09”51. Terzo è un altro nome di lusso, cioè il giapponese Daiya Seto, che ha ottenuto la prestazione di 4’10”92. Chi si intende di nuoto sa che sono tutti avversari durissimi…

Alberto Razzetti si è qualificato con il tempo di 4’11”52, terzo della propria semifinale e sesto complessivo: la missione è compiuta, adesso si può provare a coltivare il sogno, anche se servirà la gara perfetta e magari anche qualche controprestazione altrui, questo è il quadro che possiamo fare prima di ammirare che cosa succederà nella diretta di Alberto Razzetti per la finale dei 400 misti alle Olimpiadi Parigi 2024.