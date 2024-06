Chi sono le 7 coppie di Temptation Island 2024: i concorrenti / Da Siria e Matteo a Lino e Alessia

Temptation Island 2024, chi sono i concorrenti divisi in 7 coppie ufficiali

Temptation Island 2024 debutta questa sera con la prima puntata della nuova edizione: torna il docu-relity dell’estate condotto da Filippo Bisciglia e tornano le emozioni e i viaggi nei sentimenti dei protagonisti. Da Siria e Matteo a Lino e Alessia, rispettivamente la prima e l’ultima coppia ad essere ufficializzate dai canali social della trasmissione, sono ben 7 le coppie che metteranno alla prova i propri sentimenti nei rispettivi villaggi dei fidanzati e delle fidanzate all’Is Morus Relais.

Luca e Gaia, chi è la coppia Temptation Island 2024/ "Dice di amarmi, ma in realtà fa tutto il contrario"

Con loro ci saranno 13 tentatori single e 13 tentatrici single, rispettivamente per le fidanzate e per i fidanzati, che stringeranno rapporti con loro e convivranno sotto lo stesso tetto: riusciranno le coppie a non cedere alle tentazioni e a rinsaldare il proprio amore, uscendo dal programma mano nella mano dopo i consueti falò di confronto conclusivi? In attesa di scoprire quali emozioni regalerà questa nuova edizione, ecco chi sono i concorrenti ufficiali di Temptation Island 2024, divisi in 7 coppie.

Temptation Island 2024: quanto dura, orario, puntate e come vederlo/ Dalla diretta streaming alle repliche

Chi sono Siria e Matteo

Siria e Matteo sono i concorrenti che compongono la prima delle coppie di Temptation Island 2024 ad essere stati ufficializzati: vengono da Massa Carrara e sono fidanzati da ben 7 anni, la coppia più longeva tra tutte quelle in gioco. A contattare la redazione del programma è stata la ragazza, desiderosa di mettere alla prova il loro amore e comprendere se il fidanzato la ama e la accetta ancora per com’è dopo un importante cambiamento cui è andata incontro.

Siria infatti pesava 130 kg, ha spiegato, e dopo un lungo percorso è arrivata a 85 kg: un cambiamento fisico molto importante e che ha dato una svolta importante alla sua vita. Il suo timore è però che Matteo non la accetti più e non abbia ben digerito questo importante cambiamento: sarà il viaggio dei sentimenti su Canale5 a dare loro tutte le risposte che cercano.

Anna Tedesco: chi è la mamma di Maicol Bei, tentatore di Temptation Island 2024/ Ex Uomini e Donne e amica...

Chi sono Jenny e Tony

La seconda delle coppie di Temptation Island 2024 è composta da Jenny e Tony: arrivano da Catania e sono fidanzati da circa 5 anni. Anche in questo caso è stata la fidanzata a contattare la redazione, dopo alcuni problemi legati al loro rapporto relativi ai comportamenti del ragazzo: “Tony non mi consente di vivere la mia vita: lui fa il dj, è sempre in giro, è sempre circondato da ragazze“, ha ammesso in fase di presentazione.

Jenny sembra aver perso fiducia nel suo uomo che, per via della sua attività professionale, è spesso circondato da ragazze. E a tal riguardo lamenta di non aver ricevuto dimostrazioni in termini di fiducia, ancor più dopo aver scoperto alcune chat compromettenti tra Tony ed un’altra ragazza. Il dj riuscirà a dare alla fidanzata dimostrazioni in termini di fiducia?

Chi sono Christian e Ludovica

Tra le coppie di Temptation Island 2024 troviamo anche i concorrenti Christian e Ludovica, provenienti da Vasto e fidanzati da circa un anno e dieci mesi. È lui a scrivere alla redazione poiché intenzionato a mettere alla prova i propri sentimenti e, soprattutto, a comprendere se la fidanzata sia ancora innamorata di lui. Come raccontato da Christian in fase di presentazione, Ludovica l’ha lasciato per ben due volte poiché confusa circa i sentimenti che nutre, salvo poi scoprire “che mi ha tradito due volte con la stessa persona“.

Christian alla fine ha deciso di perdonarla poiché perdutamente innamorato di lei, ma ora pretende di avere risposte da questo percorso nel docu-reality: non solo dimostrazioni in termini di fiducia, ma comprendere se anche da parte sua c’è ancora lo stesso sentimento di prima.

Chi sono Raul e Martina

Raul e Martina è un’altra delle coppie di Temptation Island 2024, arrivano da Roma e sono fidanzati da circa 10 mesi. Stando all’identikit della coppia diffuso in rete, i due non fanno parte del mondo dello spettacolo e della televisione ma non sarebbero totalmente sconosciuti: lei è infatti una nota imprenditrice romana e gestisce un rinomato ristorante spesso frequentato dai Vip, lui è invece un grande appassionato di viaggi e vanta un ampio seguito su Instagram.

È stata Martina a contattare il programma, dopo aver ricevuto una proposta di convivenza da parte del fidanzato: la ragazza non è però totalmente convinta delle reali intenzioni del fidanzato e, per questo, spera che dopo questa esperienza televisiva riesca finalmente a decidere se compiere il grande passo della convivenza oppure no.

Chi sono Alex e Vittoria

Anche i concorrenti Vittoria e Alex sono tra le coppie ufficiali di Temptation Island 2024, arrivano dal Piemonte e sono fidanzati da un anno e nove mesi. Anche in questo caso è la fidanzata a contattare la redazione perché pretende dal suo uomo maggiori attenzioni: Vittoria si sente infatti esclusa dalla sua vita e lamenta di non ricevere da lui la giusta considerazione.

“Voglio una risposta definitiva da Alex, se vuole stare con me oppure no. Lui non mi fa sentire inclusa nella sua vita“, ha ammesso nella clip di presentazione, durante la quale ha anche raccontato di non essere stata invitata alla festa di compleanno di Alex, alla quale avrebbero invece partecipato i suoi amici e anche altre ragazze.

Chi sono Luca e Gaia

La sesta delle coppie ufficiali di Temptation Island 2024 è composta da Luca e Gaia, provenienti da Riccione e fidanzati da circa un anno e otto mesi. A far precipitare la loro situazione sono stati i tradimenti di lui per ben 3 volte: una situazione insostenibile, che ha causato una frattura nel loro rapporto e portato la ragazza a chiamare la redazione del programma per poter partecipare.

Luca ha condiviso l’iniziativa di Gaia e ha accettato di buon grado di prendere parte a questo viaggio dei sentimenti, consapevole di quanto possa essere importante per lui fare chiarezza riguardo i propri sentimenti e comprendere se questa relazione è destinata a proseguire oppure no.

Chi sono Lino e Alessia

La settima ed ultima tra le coppie di Temptation Island 2024 è formata dai concorrenti Lino e Alessia, provenienti da Napoli e fidanzati da 4 anni. Anche in questo caso ci sarebbero accuse di tradimenti e mancanza di fiducia a minare il rapporto della coppia: è Alessia a chiamare la redazione “perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo”.

Accuse di tradimenti e di immaturità, di fronte alle quali Lino ha prontamente replicato: “Per lei è diventata una guerra, però per me è diventata pesante perché io vorrei un po’ di libertà“. Anche per loro il viaggio nei sentimenti sarà l’occasione per fare chiarezza e venire incontro alle rispettive esigenze.











© RIPRODUZIONE RISERVATA