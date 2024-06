Jenny Guardiano e Tony Renda, chi è la seconda coppia di Temptation Island 2024/ “Lui non mi consente di…”

Jenny Guardiano e Tony Renda: presentata la seconda coppia di Temptation Island 2024

I canali ufficiali di Temptation Island 2024, che prossimamente tornerà in onda su Canale5 con una nuova attesissima edizione, hanno presentato la seconda coppia ufficiale. Dopo la clip di presentazione di Siria Pingo e Matteo Vitali, la prima coppia della nuova edizione ad essere stata ufficializzata, il programma ha reso nota la seconda coppia composta da Jenny Guardiano e Tony Renda, che è intervenuta ai microfoni di Witty Tv per presentarsi al grande pubblico.

Ad introdurre la presentazione è Jenny, che dichiara: “Sono Jenny, ho 26 anni, vivo a Catania e sono fidanzata con Tony da 5 anni. Scrivo a Temptation Island perché Tony non mi consente di vivere la mia vita: lui fa il dj, è sempre in giro, è sempre circondato da ragazze“. La ragazza vuole dal suo fidanzato dimostrazioni in termini di fiducia, per questo ha deciso di trascinarlo nel programma, spiegando anche cosa accadde la prima volta che si conobbero: “Per farvi capire, quando ci siamo conosciuti, 3 ragazze avevano le chiavi di casa sua, tutte e tre“.

Jenny e le prime crisi con Tony: “Una ragazza mi contatta e…“

Dopo Jenny Guardiano la parola passa a Tony Renda, il quale si difende esclamando con ironia e con un sorriso sotto i baffi: “Mi dipingi sempre come un mostro, ero una persona buona ai tempi!“. La ragazza ha perso fiducia nel suo uomo quando ha ricevuto delle chat compromettenti da parte di un’altra ragazza, alla quale Tony avrebbe scritto frasi bollenti: “Una ragazza mi contatta e inizia a mandarmi le foto delle loro conversazioni. Lui ha scritto: ‘Che bel cule*to’“.

Il dj però si difende, sempre con ironia e avanzando una scusa ironica: “Ma non l’ho scritto io, in quel caso è stato hackerato il profilo“. “Sei un attore da Oscar!“, esclama infine Jenny al termine della clip di presentazione. Riuscirà Tony a resistere alle tentazioni nel villaggio dei fidanzati di Temptation Island 2024 e a dimostrare a Jenny di potersi ancora fidare di lui?

