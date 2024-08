Chiara Benini Floriani sarà una delle protagoniste del 6 agosto 2024 in quel di Parigi, durante una delle ultime giornate olimpiche. L’atleta gareggera nella Medal Race ILCA alle ore 15.00 (guarda qui la diretta di vela) e c’è tantissima aspettativa per l’azzurra sulle regate 9 e 10. La campionessa è riuscita a posizionarsi come settima nella classifica provvisoria, anche se mancano ancora alcune prove per qualificarsi ufficialmente alle finali. Originaria di Rovereto, Chiara Benini Floriani vanta una carriera incredibile.

Oggi risiede a Riva del Garda a nord del lago, luogo perfetto per i velisti professionisti grazie al vento, sempre favorevole. Il suo amore per la vela nasce da piccola, quando ammirava stupita le regate di suo fratello Federico Benini Floriani. Da quel giorno, a soli sei anni, ha iniziato anche lei, sempre supportata dalla famiglia. Incredibile è poi il rapporto che si è instaurato con il suo mental coach Gabriele Bani. Quella del mental coach è una nuova figura professionale che segue gli atleti in tutte le fasi delle loro performance, cercando di sostenerli e motivarli a dare sempre il meglio.

Chiara Benini Floriani, una ragazza d’altri tempi: niente social e tanta concentrazione

Gabriele Bani, nel caso di Chiara Benini Floriani, è originario di Ancona ed è specializzato nel supportare gli sportivi nelle gare olimpiche. Dopotutto, la psicologia è importantissima anche quando si tratta di sport, perché la presenza mentale può determinare la buona riuscita o meno di una gara. Di certo Chiara Benini Floriani non ha un curriculum scarno, anzi! La giovanissima azzurra classe 2001 si è già piazzata con un argento ai mondiali e agli europei under 21, e la stessa cosa l’ha ottenuta anche l’anno dopo, ai Giochi del Mediterraneo di Orano.

Una carriera costellata di successi e di vittorie, che l’hanno poi portata a chiudere con il terzo posto nel test olimpico a Marsiglia, ottenendo quindi il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. Della sua vita privata si sa ben poco, Chiara Benini Floriani non ha nemmeno un profilo Instagram e su Facebook spuntano poche informazioni. Sicuramente vuole tutelare al meglio la sua privacy, specialmente in un momento del genere in cui è al centro – come tanti colleghi – di un forte turbine mediatico. Non ci resta quindi che aspettare l’esito della sua gara a partire dalle 15 del 6 agosto 2024, per capire se la campionessa Chiara Benini Floriani si sbottonerà un po’ anche sotto il punto di vista sentimentale