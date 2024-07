Christian e Ludovica in crisi a Temptation Island 2024/ Lui distrutto: “Già sei video in quattro giorni!”

Ludovica e Christian, una nuova “prova d’amore” a Temptation Island 2024 per dimenticare il passato doloroso

Sicuri, ma non troppo, dietro la coppia formata da Christian e Ludovica sembrano in realtà nascondersi una gran confusione e tante incertezze. I due fidanzati riusciranno ad uscire indenni dall’esperienza di Temptation Island 2024? Difficile dirlo, ma i trascorsi di Ludovica e Christian fanno immaginare e pensare ad un prosieguo piuttosto turbolento nel villaggio delle tentazioni. Siamo curiosi, infatti, di capire come evolverà la coppia quando i tentatori e le tentatrici aumenteranno il pressing nei confronti dei due concorrenti.

Nella fattispecie, ci incuriosisce Ludovica, che prima di partecipare a Temptation Island 2024 ha lasciato il fidanzato Christian per ben due volte “dicendo di essere confusa sui sentimenti che ha per me“. Chissà se l’esperienza nel reality di Canale 5 confonderà ancora i sentimenti della ragazza o se, finalmente, metterà un punto sugli scivoloni del passato e riuscirà dedicarsi anima e corpo al suo compagno.

Christian in crisi sin da subito per Ludovica a Temptation Island 2024: “Sei video in quattro giorni”

“Ho scoperto che, in realtà, mi ha tradito due volte con la stessa persona”, ha raccontato Christian a proposito di Ludovica nella prima puntata di Temptation Island 2024. In molti hanno già messo una croce sopra la coppia, ma non è detto che tra i due finisca male come in molti ipotizzano. Anche se le prime immagini che arrivano dal programma non sembrano promettere bene. Il primo video spoiler sulla coppia, pubblicato a poche ore dalla messa in onda della seconda puntata, mostra infatti Christian scosso e preoccupato per quanto accaduto in soli 4 giorni di permanenza al villaggio.

Furioso per quanto appena visto, Christian dice ai compagni d’avventura: “Ha fatto un macello! – riferito alla fidanzata Ludovica – Sono già sei video in quattro giorni, ma stiamo scherzando!” Ciò che è accaduto in questi video lo scopriremo soltanto questa sera a Temptation Island 2024.

