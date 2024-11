DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: IL GP LAS VEGAS 2024 SI ANNUNCIA INCERTO

Tutto sembra possibile nella diretta Formula 1 per il Gran Premio di Las Vegas 2024, che per il momento potremmo paragonare a una roulette, tanto per restare in tema con i divertimenti della celebre città del Nevada. In pole position c’è George Russell, a dimostrazione del fatto che la Mercedes è davvero competitiva a Las Vegas, come aveva indicato fin dalle prime prove libere, ma le premesse sono intriganti anche per la Ferrari, che ha Carlos Sainz secondo e Charles Leclerc quarto, entrambi davanti alle McLaren, per cui è concreto l’obiettivo di una rimonta nella classifica del Mondiale Costruttori per Maranello.

Diretta Formula 1/ Qualifiche live streaming video GP Las Vegas 2024: pole position di Russell! (23 novembre)

Adesso però dobbiamo naturalmente darvi tutte le informazioni per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 per il GP Las Vegas 2024: innanzitutto la partenza sarà alle ore 7.00 di stamattina, domenica 24 novembre, perché nel Nevada si corre in notturna ma di sabato. Con le nove ore di fuso orario, sarà già domenica mattina da noi quando si spegneranno i semafori per i 50 giri in programma sul Las Vegas Strip Circuit, che misura infatti ben 6,201 km ed è di conseguenza uno dei tracciati più lunghi del Circus. In totale saranno 309,958 km per determinare il nome del vincitore, che l’anno scorso nella prima edizione fu Max Verstappen.

DIRETTA FORMULA 1/ Gara live vincitore: Verstappen ha vinto GP Brasile 2024, podio Alpine e Leclerc 5°

COME VEDERE LA GARA DI FORMULA 1 GP LAS VEGAS 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

L’annotazione principale per la diretta Formula 1 in tv è che in chiaro avremo la differita alle ore 14.00 su Tv8, mentre per seguire in tempo reale il Gran Premio di Las Vegas 2024 bisognerà essere abbonati a Sky Sport, con il canale numero 207 della piattaforma satellitare come principale punto di riferimento per la telecronaca di Carlo Vanzini e i contributi di commentatori e inviati, mentre la diretta Formula 1 in streaming video sarà fornita su Sky Go o Now Tv, ma sempre su abbonamento.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: LA FERRARI ATTACCA LA MCLAREN?

Abbiamo già accennato alla situazione da cui prenderà il via la diretta Formula 1 per il GP Las Vegas 2024. Sicuramente la Mercedes potrà giocare un ruolo da protagonista, ma adesso vogliamo concentrarci sulla Ferrari e sulle sue possibilità di rimontare nei confronti della McLaren nel Mondiale Costruttori. Le premesse sono buone per questa gara: le due Ferrari saranno in fila esattamente davanti alle due McLaren, considerando che Lando Norris è sesto e Oscar Piastri ottavo. A tale proposito, dobbiamo aggiungere che Norris è al fianco di Max Verstappen (quinto), al quale deve recuperare almeno tre punti per tenere vivo il Mondiale Piloti.

Diretta Formula 1 streaming/ Qualifiche live video GP Brasile San Paolo 2024: rinvio a domani!

In ogni caso, la Ferrari deve approfittare del fatto di essere davanti a tutti i principali rivali ad eccezione di Russell, con l’incognita di un Pierre Gasly fantastico terzo al volante di una Alpine che vuole dimostrare come il doppio podio di Interlagos non sia stato un exploit casuale dettato dalle condizioni meteo. Le variabili sono ancora molte, come d’altronde è normale specie su un circuito cittadino e in orario notturno, ma la Ferrari ha una grande occasione da sfruttare nella diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Las Vegas 2024!