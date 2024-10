CLASSIFICA FORMULA 1 2024: MAX VERSTAPPEN ALLUNGA NEL MONDIALE PILOTI

La classifica Formula 1 2024 diventa sempre più intrigante fra i Costruttori grazie al capolavoro Ferrari ad Austin, mentre in vista del Gran Premio di Città del Messico 2024 di oggi dobbiamo osservare che Max Verstappen ha un vantaggio di 57 punti su Lando Norris al vertice della classifica del Mondiale Piloti di Formula 1 2024 ed è quindi sempre più saldo al vertice e vicino al poker consecutivo. Il Texas ha sorriso all’olandese, che tra Sprint e gara ha guadagnato altri 5 punti al suo più immediato inseguitore, dimostrando soprattutto di avere ancora qualcosa in più.

Norris infatti ha commesso degli errori, il più evidente naturalmente in partenza, mentre Verstappen ha fatto il massimo possibile, vincendo la Sprint e poi precedendo Norris anche nel Gran Premio, per cui il primato resta saldo sebbene l’ultima vittoria di Max risalga addirittura al 23 giugno in Spagna. Nella classifica Formula 1 2024 sarebbe quindi forse più in bilico il secondo posto dello stesso Norris, dal momento che il pilota britannico ha soli 22 punti di vantaggio su Charles Leclerc, che potrebbe puntare al sorpasso se la Ferrari nel finale di Campionato si confermerà sui livelli di Austin.

CLASSIFICA FORMULA 1 2024: LA FERRARI SOGNA NEL COSTRUTTORI…

Abbiamo allora una situazione ancora più affascinate per quanto riguarda il Mondiale Costruttori nella classifica Formula 1 2024 grazie alla Ferrari che ha raccolto la bellezza di 55 punti (Sprint compresa) in Texas. La McLaren continua a comandare con 40 punti di vantaggio sulla Red Bull e 48 sulla Ferrari, margine comunque buono ma certamente meno rassicurante rispetto a quello di Verstappen fra i piloti. La Red Bull avrebbe in verità bisogno di una scossa da parte di Sergio Perez (l’aria di casa lo aiuterà?) e allora forse è proprio la Ferrari a poter sperare nel ribaltone.

Charles Leclerc è in grande spolvero, ma pure Carlos Sainz lo è, con un doppio secondo posto ad Austin che ha portato ben 25 punti alla causa della Ferrari, sempre terza ma decisamente più ambiziosa rispetto a una settimana fa nella classifica Formula 1 2024. Nel pazzo 2024 della Formula 1, sognare è più che legittimo, anche se naturalmente la rimonta non si annuncia delle più semplici. Sarebbe fondamentale recuperare un buon numero di punti anche a Città del Messico, poi avremo altri quattro Gran Premi di cui due con la Sprint, quindi il cammino è ancora abbastanza lungo…

CLASSIFICA FORMULA 1 2024

MONDIALE PILOTI

1. Max Verstappen (Red Bull) 354

2. Lando Norris (McLaren) 297

3. Charles Leclerc (Ferrari) 275

4. Oscar Piastri (McLaren) 247

5. Carlos Sainz (Ferrari) 215

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 177

7. George Russell (Mercedes) 167

8. Sergio Pérez (Red Bull) 150

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 62

10. Nico Hulkenberg (Haas) 29

11. Lance Stroll (Aston Martin) 24

12. Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22

13. Alexander Albon (Williams) 12

14. Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12

15. Pierre Gasly (Alpine) 8

16. Kevin Magnussen (Haas) 8

17. Oliver Bearman (Ferrari/Haas) 7

18. Franco Colapinto (Williams) 5

19. Esteban Ocon (Alpine) 5

20. Liam Lawson (Racing Bulls) 2

MONDIALE COSTRUTTORI

1. McLaren 544

2. Red Bull 504

3. Ferrari 496

4. Mercedes 344

5. Aston Martin 86

6. Haas 38

7. Racing Bulls 36

8. Williams 17

9. Alpine 13