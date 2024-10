DIRETTA FORMULA 1 GP MESSICO 2024: PARLA SAINZ

La diretta Formula 1 per il Gp Messico 2024 ci fa compagnia tra poco: Carlos Sainz scatta dalla pole position ed è stato chiaramente il protagonista anche nelle dichiarazioni post-qualifiche, nelle quali ha anche gettato uno sguardo su un futuro ormai sempre più prossimo. Naturalmente sappiamo bene che Sainz lascerà la Ferrari per fare spazio a Lewis Hamilton, e che la sua carriera in Formula 1 proseguirà con la Williams; oggi la scuderia inglese fatica a rimanere a livello, anche se ha mostrato qualche cosa buona con il talentuoso Alexander Albon e l’ultimo arrivato Franco Colapinto, dunque Sainz ha approfittato della pole position per lanciare la sua candidatura negli anni a venire.

“Ho grande motivazione nel cercare di vincere queste gare, niente mi renderebbe più felice” ha detto lo spagnolo che ha dunque confermato come sino al termine della stagione sarà assolutamente concentrato sulla Ferrari, anche perché incredibilmente potrebbe arrivare il Mondiale costruttori. Sul futuro Sainz ha invece detto che “non credo che questa sarà la mia ultima possibilità di lottare per vittorie e podi in Formula 1”. La sfida è già lanciata, noi naturalmente speriamo che Sainz riesca a prendersi un successo anche oggi nel Gp Messico 2024 e da qui alla fine del Mondiale aiuti la Ferrari in maniera concreta. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA FORMULA 1: GP MESSICO 2024 STREAMING VIDEO TV

Dobbiamo dire che la diretta Formula 1 per il Gp Messico 2024 non godrà di una trasmissione in chiaro in tv: infatti l’unico appuntamento per seguire la gara sarà quello sulla televisione satellitare, come sempre al canale Sky Sport F1 (numero 207 del decoder) e dunque per i soli abbonati, con telecronaca di Carlo Vanzini e commento tecnico di Marc Gené che saranno poi affiancati da Roberto Chinchero, Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room e Mara Sangiorgio per le interviste e i contributi dal paddock.

Possiamo poi ricordare che naturalmente la Formula 1 in streaming video rimane un’opzione contemplata grazie all’applicazione Sky Go, cui i clienti potranno accedere senza costi aggiuntivi; in affiancamento abbiamo anche la piattaforma Now Tv sempre in abbonamento, per quanto riguarda invece la diretta Formula 1 del Gp Messico 2024, non sarà come detto mandata in onda in chiaro ma alle ore 22:30 su Tv8 si potrà seguire la gara in differita, in questo caso si tratterà di un servizio aperto a tutti.

FORMULA 1 GP MESSICO 2024: LA FERRARI SOGNA!

Le grandi emozioni della diretta Formula 1 tornano a farci compagnia con il Gp Messico 2024: nella capitale del Paese si gareggia alle ore 21:00 di casa nostra (naturalmente per ragioni di fuso orario) e avremo una grande occasione per una Ferrari che incredibilmente è tornata in corsa almeno per il Mondiale costruttori, ma anche per quello piloti. Oggi però in pole position abbiamo Carlos Sainz: lo spagnolo si è piazzato davanti a tutti e dunque la rossa può sognare, anche con un Charles Leclerc che scatterà dalla seconda fila e potrebbe replicare la straordinaria partenza di Austin, con la quale ha poi dato il la alla doppietta Ferrari.

Nella diretta Formula 1 per il Gp Messico 2024 dunque le possibilità ci sono; Leclerc deve recuperare 79 punti a Max Verstappen e tra i due in classifica c’è Lando Norris, la sensazione è che forse per il titolo piloti sia leggermente tardi eppure mai dire mai, davvero la Ferrari ha saputo cambiare passo e, di fronte a una Red Bull che decisamente non performa più come nella prima parte di stagione, lei e la McLaren ci credono. Non resta che vedere tra poche ore cosa succederà nella diretta Formula 1 per il Gp Messico 2024, certamente però la speranza di un altro grande risultato ci accompagnerà in pista.

DIRETTA FORMULA 1: UN GP MESSICO 2024 DI GRANDE TENSIONE

Con la diretta Formula 1 per il Gp Messico 2024 scopriremo dunque se la Ferrari potrà idealmente fare un altro passo di avvicinamento verso la gloria: in questo momento lo scenario è favorevole alla rossa che anche nel corso delle qualifiche ha fatto vedere di poterne avere di più rispetto alle grandi rivali. La Red Bull è in crisi da tempo: solo il grande talento di Max Verstappen, e il vantaggio accumulato nelle prime gare, le sta permettendo di mantenersi in corsa per il Mondiale costruttori e avere vantaggio in quello piloti, ma forse adesso i 57 punti di margine che l’olandese ha su Lando Norris sono decisamente pochi per essere tranquilli.

Questo, appunto, anche perché l’inglese potrebbe in qualche modo avere un alleato in Charles Leclerc, sempre che il monegasco non abbia uno scatto che gli permetta addirittura di andare a giocarsi il titolo. Lo scopriremo, ma davvero in queste ultime cinque gare della diretta Formula 1 si entra in uno scenario che era poco ipotizzabile anche solo in estate; sarà interessante scoprire se nel Gp Messico 2024 Verstappen tornerà a una vittoria che gli manca da tempo o il discorso legato ai due campionati sarà ancora più riaperto, chi sogna è ovviamente anche la McLaren che si trova al comando dei costruttori, ma la Ferrari ormai ha ripreso la Red Bull.