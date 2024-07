Dopo aver scoperto la classifica delle migliori università in Europa andiamo ora a visionare quella delle migliori università in Italia redatta dal Censis 2024. Come ogni anno anche quest’anno è stata stilata la graduatoria dei migliori atenei del BelPaese tenendo conto di vari parametri come ad esempio il livello di occupazione degli studenti dopo la laurea, i servizi offerti, le borse di studio e vari altri dettagli.

Per quanto riguarda la classifica delle università che il Censis definisce “mega atenei statali”, ai primi due posti troviamo due città tipicamente universitarie, leggasi Padova, in primissima posizione con un punteggio pari ad 89,5 su 100, e Bologna, che segue a ruota con 87,5. Terza posizione e medaglia d’argento invece per la prestigiosa università Sapienza di Roma, ritenuta un fiore all’occhiello dell’Italia, con 84,3 punti.

CLASSIFICA UNIVERSITÀ CENSIS 2024: I MEGA ATENEI, STATALE DI MILANO E…

Nelle prime cinque posizioni troviamo un altro storico ateneo come la Statale di Milano, quinta assoluta con 83,2 punti, dietro all’università che ha registrato la migliore performance su base annua, leggasi quella di Palermo, che è passata dal settimo posto del 2023 al quarto del 2024, con Palermo. Sesta piazza invece Pisa, in calo di un posto con 82,8 punti, davanti a Torino a quota 82,7 e che ha ottenuto una posizione, portandosi dall’ottavo al settimo posto. A completare la top 5 troviamo l’università di Firenze a quota 82,3 e quindi quella storica di Napoli, la Federico II, con il punteggio di 73,5.

Il Censis ha stilato anche la classifica delle università “grandi” 2024, ovvero, quelle dove gli iscritti sono compresi fra i 20 e i 40mila. In questo caso lo scettro è spettato all’università di Calabria con 92,2 punti davanti a quella di Pavia, che perde quindi il primo posto con 89,5 punti. Terzo posto invece per Perugia con 87,7, davanti a Parma a quota 87,2 e a Cagliari con 86,5 punti.

CLASSIFICA UNIVERSITÀ CENSIS 2024: MEDI E PICCOLI ATENEI, NONCHÉ I POLITECNICI

Fuori dalla top 5 ma conferma il sesto posto Salerno, con 85,8 punti, davanti alla Bicocca di Milano e Tor Vergata di Roma, rispettivamente a quota 85,7 e 84,5. Nelle prime dieci posizioni, infine, spazio all’università di Modena e Reggio Emilia al non posto con 83,5 punti e a quella di Genova in decima posizione con 82,3 punti.

Nei medi atenei Trento conferma la prima posizione con 94,5 punti davanti a Udine e Sassari, mentre nei piccoli anche in questo caso non cambia la regina, con l’università di Camerino che si conferma in prima posizione ottenendo anche il punteggio in assoluto più alto, leggasi 98,8. Seguono a debita distanza l’università della Tuscia e quella di Macerata. Infine, per quanto riguarda la classifica università del Censis 2024 relativa ai politecnici, stabile quello di Milano con 98,7 punti, in prima posizione davanti a quello di Torino e infine a quello di Bari.