Classifica delle migliori Università in Europa, brilla il Politecnico di Milano/ In top 100 altri 3 atenei

La Qs World University Ranking Europe ha stilato la classifica delle migliori Università in Europa, in cui l’Italia compare per la prima volta soltanto al trentottesimo posto con il Politecnico di Milano. La buona notizia, come riportato da Orizzonte Scuola, però, è che nella top 100 ci sono altri tre atenei, ovvero l’Alma Mater Studiorum, ovvero Università di Bologna, che si piazza al quarantottesimo posto; La Sapienza di Roma che arriva al sessantaseiesimo e l’Università di Padova che si ferma all’ottantasettesimo. Qualche posizione guadagnata dunque ma poco è cambiato rispetto allo scorso anno.

A scendere si possono trovare anche altri esempi di Università di qualità in Italia, è il caso ad esempio della Cattolica del Sacro Cuore, che si piazza al centoquarantesimo posto della classifica ma può vantarsi di avere guadagnato ben diciotto posizioni in un anno. Inoltre, l’ateneo è tra i migliori per quanto riguarda la resa degli studenti di scambio in uscita. A distinguersi per la maggior crescita, però, è l’Università del Salento, mosca bianca del Sud, che è salita di ben sessantacinque posizioni, seppure al 419° posto. L’Università Vita-Salute San Raffaele è invece la prima italiana per quanto riguarda il rapporto tra docenti e studenti.

La classifica delle migliori Università in Europa: i primi posti

Andando al di fuori dei confini dell’Italia si scopre che le Università d’Europa che si sono piazzate tra le migliori tre nella classifica sono il Politecnico di Zurigo, passato dal secondo al primo posto; l’Imperial College di Londra, che invece lo scorso anno era fuori dal podio, e Università di Oxford, che ha perso la vetta della classifica. In generale però a dominare la top 10 della classifica sono indubbiamente le università del Regno Unito con sette rappresentanze tra le migliori, a cui si aggiungono la PSL Research University di Parigi e la scuola Politecnica federale di Losanna (EPFL) in Svizzera. Insomma, il nostro Paese ha ancora tanto lavoro da fare per potere competere con atenei di questo genere, ma i passi avanti ci sono stati.











