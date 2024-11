Claudio Sterpin torna a parlare della morte di Liliana Resinovich: a breve si potrebbero avere novità su quanto accaduto alla donna, dopo che per lunghi anni la sua sparizione è stata derubricata come suicidio. Non sarebbe però così e “l’amico speciale” della donna, che ha sempre raccontato di essere il suo amante, ha puntato il dito contro Sebastiano Visintin, il marito di Lilly, a “Mattino 5″: “Io accuso Sebastiano di sapere cosa è successo a Lilly. Lui sa per filo e per segno quello che a Lilly è successo. Non voglio accusarlo di omicidio ma di aver partecipato sicuramente sì”.

Come spiegato ancora da Claudio Sterpin, ci sarebbe stata proprio la scoperta del loro rapporto dietro la sparizione di Liliana: “Mi auguro che non sia stato lui materialmente a farlo ma Liliana è stata eliminata perché non poteva e non doveva abbandonare la casa coniugale” spiega “l’amico speciale”. Il marito di Lilly, Sebastiano Visintin, continua infatti a negare di essere stato a conoscenza di un rapporto che andasse oltre l’amicizia tra la moglie e Sterpin ma i fatti dimostrerebbero altro.

Claudio Sterpin e Liliana Resinovich: “Messaggi in codice…”

Secondo “Mattino 5”, Claudio Sterpin e Liliana Resinovich si scambiavano messaggi in codice, forse per non far scoprire al marito di lei la loro relazione. Inoltre, secondo quanto spiegato ancora nel servizio Mediaset, la donna sarebbe andata regolarmente a trovare l’uomo in casa sua e forse addirittura avrebbe voluto lasciare il marito, Sebastiano, per cominciare una relazione alla luce del sole con Claudio.

Proprio Sterpin, ospite di “Mattino 5”, ha mostrato un messaggio nel quale si legge: “Sebastiano negando l’evidenza del mio rapporto con Lilly, tenta di negare il movente della sparizione e omicidio di lei!!!”. Dunque, secondo l’uomo, che con Liliana avrebbe avuto un rapporto speciale, sarebbe stato proprio questo legame la causa della morte della donna.

