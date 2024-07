Il Comandante della Nato Christopher Cavoli in occasione di un discorso sulla sicurezza tenuto all’Aspen Security Forum in Colorado, ha dichiarato che dopo il conflitto in Ucraina, a prescindere dalla modalità di risoluzione, resterà un grande problema tra i membri dell’Alleanza Atlantica e la Russia. Perchè, come ha sottolineato nell’intervento: “Noi saremo i prossimi avversari, e comunque vada, alla fine della guerra Mosca sarà molto arrabbiata con i nemici di Washington e la Nato, e per questo motivo aumenterà l’artiglieria e la capacità dell’esercito per spingersi verso nuovi confini“.

Un avvertimento che arriva soprattutto dopo le strategie discusse nell’ambito del vertice dell’Alleanza, nel quale sono state ribadite le necessità di una escalation di difesa per garantire la pace, sostenendo che aumentare le forze dell’Ucraina, con gli addestramenti dei soldati e fornendo armi più efficaci possa contribuire a fungere da deterrente per una espansione del conflitto. Un obiettivo che il Comandante Nato Cavoli ha definito come una “illusione dell’Occidente“, perchè in realtà, comunque vada a finire la guerra, la sfida continuerà a rimanere aperta.

“Occidente ha un grande problema con la Russia”, Comandante Nato Cavoli: “Dopo l’Ucraina Putin potrebbe attaccare in Europa”

In futuro l’Occidente continuerà ad avere grossi problemi con la Russia, l’affermazione del Comandante Nato Cavoli in merito agli esiti del conflitto non lascia spazio all’immaginazione. Secondo quanto dichiarato in un discorso al Forum per la Sicurezza di Aspen infatti, il generale dell’esercito Usa ha messo in guardia i membri dell’Alleanza che si illudono di poter terminare ogni ostilità e porre fine alla guerra in Ucraina continuando ad armare l’esercito di Kiev. Questa non sarà una soluzione, ma provocherà una risposta dalla Russia, che sempre più minacciosa nei confronti degli avversari potrebbe aumentare le forze aggressive militari e arrivare a colpire ai confini dell’Europa.

Il tutto, confermato anche dalle dichiarazioni minacciose di Putin, che ha a sua volta avvertito la Nato in merito ad un intervento diretto contro le forze russe. Secondo le previsioni di Cavoli, l’esercito di Mosca ricostituirà in breve tempo la sua forza anche in caso di sconfitta, e il passo successivo potrebbe essere un’aggressione che rappresenta un grande rischio per la sicurezza globale ed europea. Anche perchè la situazione attuale ha portato ad un blocco che sta affaticando l’Ucraina e non è esente da colpi di scena.