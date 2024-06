Come registrarsi per votare alle Elezioni Europee 2024/ Italiani all’estero e fuori sede: tutte le regole

Non è una domanda banale, dato che molti in queste ore si stanno informando su come registrarsi per votare alle Elezioni Europee 2024, specie gli italiani all’estero e gli studenti fuori sede: come registrarsi per votare? Ecco quali sono le regole per chi non si trova in Italia e si deve recare alle urne per assegnare la propria preferenza alle liste di candidati per il Parlamento Europeo. Differenti modalità sono previste, sia per chi si trova in territorio nazionale ma fuori dal Comune di residenza, per lavoro o per studio, che per i cittadini che hanno nazionalità italiana ma risultano residenti in uno stato appartenente all’Unione Europea o extra Ue. Possono quindi esercitare gli stessi diritti, tutte le persone che intendono votare ma senza fare rientro in patria.

Per gli iscritti al registro A.I.R.E, cioè quelli che sono all’estero da più di 12 mesi le regole includono anche i loro familiari, conviventi domiciliati in un altro stato. Mentre per chi è stabilmente fuori Italia, l’iscrizione AIRE comporta necessariamente la cancellazione dalle liste degli elettori in Italia e quindi verranno periodicamente aggiornate le informazioni sulle urne allestite dai consolati per questi cittadini, gli altri che sono fuori per periodi più limitati devono presentare una apposita richiesta. La domanda va inviata al Sindaco del Comune di appartenenza almeno 80 giorni prima della data delle elezioni.

Elezioni Europee 2024, come votano i residenti all’estero o fuori sede: iscrizione , domanda e tempi di presentazione

Come registrarsi per votare alle Elezioni Europee 2024 per cittadini residenti all’estero, o che temporaneamente sono fuori Italia per motivi di studio e lavoro. I termini per le domande sono differenti in base al tipo di elezioni ma anche per tipologia di permanenza. I cittadini di nazionalità italiana iscritti al registro AIRE, quindi che hanno la residenza permanente in uno stato membro UE, se tornano in Italia per votare hanno gli stessi diritti dei connazionali ma devono presentare la richiesta entro il giorno prima delle votazioni. Questa va inviata al Sindaco del Comune nel quale il proprio nome è presente nelle liste elettorali. Con tempistiche diverse. per le Elezioni Europee 2024 si può partecipare dal luogo di domicilio o residenza anche se è territorio estero.

Chi intende votare nel paese nel quale si trova, attraverso i seggi allestiti dai consolati deve presentare richiesta entro 90 giorni prima del voto. Mentre gli studenti fuori sede dovevano inviare la domanda al Sindaco entro il 5 maggio 2024. Chi risiede in paese extra Ue, e vuole partecipare alle elezioni europee 2024 deve invece necessariamente tornare in Italia e recarsi dove sono iscritti alle liste elettorali. Tutti i Fac-simile di domanda e iscrizione sono presenti per informazioni e disponibili sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.











