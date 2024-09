Anna Pettinelli: il cuore è di nuovo libero

Dopo il tradimento dell’ex fidanzato Stefano Macchi con cui ha partecipato a Temptation Island Vip, Anna Pettinelli aveva ritrovato l’amore accanto a Giuseppe, un cuoco che era entrato nella sua vita in punta di piedi conquistando lentamente il cuore dell’insegnante di Amici e speaker radiofonica. Dopo essersi incontrati, la Pettinelli ha continuato a conoscere e a frequentare Giuseppe di cui si era innamorata. Nessun colpo di fulmine per lei che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, aveva spiegato che “innamorarsi da grandi è tutta un’altra cosa, non ti parte il colpo di fulmine, mi sono innamorata piano”.

Anna Pettinelli/ A Ciao Darwin 9: "l'essere cornuti è una condizione abbastanza comune"

Sui social, la Pettinelli si mostrava spesso in compagnia di Giuseppe che, dai contenuti pubblicati su Instagram, sembrava aver instaurato anche un ottimo rapporto con Carolina, la figlia dell’insegnante di Amici. Tutto, dunque, sembrava andare a gonfie vele fino all’annuncio della rottura.

Anna Pettinelli e l’addio a Giuseppe

Dopo pochi mesi dall’annuncio della nuova relazione, Anna Pettinelli, ai microfoni di Silvia Toffanin, nel corso di una puntata di Verissimo, ha inaspettatamente annunciato la fine della storia con il cuoco svelando, così, di essere tornata single.

Amici 2024, quando inizia il serale? C’è la data/ Tutte le novità: giudici, cast e squadre

“Come va l’amore? Non c’è più, non sono più fidanzata. Sono single ancora una volta. Giuro, non stiamo più insieme. Arriva aprile e maggio e ogni volta finisce tutto. Le persone non sono ciò che sembrano, lo ripeto ed è la verità. Non spiego i motivi precisi, ma questo è quanto. Se mi sto riprendendo? Sto benissimo, sto meglio di prima. Fidati che sto proprio benone”, le parole della conduttrice che ha trascorso l’estate con gli amici regalandosi anche un viaggio a New York.