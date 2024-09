Daniela Rosati, ex moglie di Galliani, è stata intervistata da Storie Italiane in merito alla questione di Medjugorje, che è stata riconosciuta di recente dalla Chiesa e dal Papa come luogo di culto. Daniela Rosati è storicamente molto vicina alla fede e parlando stamane in diretta su Rai Uno ha raccontato: “Io ho avuto un richiamo della fede da molti anni e per questo sto in Svezia (vive di preciso a Vadstena ndr) da Santa Brigida”. Daniela Rosati ha aggiunto: “Volevo dire una cosa, la Chiesa non si pronuncia mai sulle apparizione che sono in atto, come è successo per Lourdes o Fatima”.

L’ex compagna di Galliani ha accolto in maniera positiva la questione di Medjugorje, spiegando: “E’ una cosa positiva che la Chiesa abbia riconosciuto Medjugorje come luogo di culto e quindi presto il mio padre spirituale mi darà l’autorizzazione per potermi recare”. Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, ha chiesto lumi su questo appunto, e Daniela Rosati ha replicato: “Noi come brigidine (appunto coloro che sono devote a Santa Brigida ndr) abbiamo l’obbedienza perfetta alla Santa Chiesa quindi non avendo ancora la Santa Chiesa riconosciuto la possibilità di fare pellegrinaggi non potevamo recarvici”.

DANIELA ROSATI: “ATTENDEVO DA TEMPO QUESTO GIORNO…”

Daniela Rosati ha aggiunto: “Io aspettavo che si esprimesse in tal senso ed ora sono felice così posso andare a trovare Paolo Brosio che mi aveva invitato tanto tempo fa, facciamo una reunion”. Paolo Brosio, che è collegato anch’esso in diretta tv con Storie Italiane, ha colto la palla al balzo: “Non vedo l’ora”. In studio anche Carmen Russo, noto personaggio televisivo, anch’essa molto devota. La ballerina ha svelato di essere andata diverse volte assieme alla famiglia presso il santuario di Medjugorje: “Anche nei periodo di covid io andai e non c’è stato un caso di covid lì… noi ci siamo andati tre o 4 volte – ha proseguito la showgirl – la cosa più bella è stata durante il Natale del 2011: si avvicinò a noi una donna con una immagine della Madonna che ci disse che la Madre di Dio ci stava aspettando”.

DANIELA ROSATI E CARMEN RUSSO, LE LORO ESPERIENZE DI FEDE A STORIE ITALIANE

Eleonora Daniele ha ribattuto: “Bhe, detto così non è proprio piacevole, io avrei pensato male…”. Poi Carmen Russo ha proseguito: “Il pellegrinaggio ti dà un senso di spiritualità e serenità e noi siamo abituati a ringraziare perchè la vita ci ha dato tanto, siamo saliti sulla collina, era bellissimo, era inverno, e feci la collina scalza, dopo 20 metri io non ho sentito più niente e questo percorso è molto impervio, i sassi sono difficili, è stato bellissimo, andammo a pregare. Medjugorje è un ritrovo bellissimo, immenso, che ti da tanta serenità”, ha concluso.

Daniela Rosati ha aggiunto e concluso: “Le apparizioni a Medjugorje sono in divenire quindi il pronunciamento non ci sarà ancora, la cosa importante sono il ritorno dei sacramenti ai pellegrini, fanno la comunione… questo è il miracolo, trovano lì la pace in vita e questo è il bello di queste storie”.