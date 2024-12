Continua ad essere un mistero la vicenda relativa alla scomparsa di Daniela Ruggi, la 32enne sparita da casa tre mesi fa, il 18 settembre 2024, ma che è stata più volta avvistata nelle ultime settimane. Storie Italiane, tramite l’inviato Vito Francesco Paglia, ha incontrato una donna che dice di aver visto Daniela Ruggi una settimana fa, l’11 dicembre scorso, in un bar in centro a Modena: “Mercoledì 11 dicembre alle 17:00 ho visto Daniela Ruggi ad un tavolino con un’altra persona, un uomo sui 40 anni. Lei aveva un giubbino leggero e corto con dei pantaloni neri, aveva degli occhiali e lo sguardo perso”.

“Aveva due tazze da cappuccino e non so che bibita, forse del te. Io non ho parlato con Daniela Ruggi, passeggiando l’ho vista e l’ho guardata. Ero con un’amica e le ho detto che era la ragazza sparita”. I carabinieri stanno quindi vagliando le videocamere di sorveglianza della zona: “Io dai carabinieri ci sono stata, sono sicura al 200% che fosse lei, se dovessi rivederla io la blocco e chiamo i carabinieri”.

DANIELA RUGGI: LA SCOMPARSA È UN MISTERO

C’è poi la questione della segnalazione in un’associazione no profit di Modena di ottobre, dove Daniela Ruggi è stata avvistata assieme a cinque persone, tutti ragazzi senza fissa dimora e tutti italiani. Da quel giorno la giovane è stata vista più volte nella zona di Modena, alla stazione ma anche in centro, in vari bar: possibile che gli inquirenti non riescano a ritrovarla?

Come detto da Paglia gli inquirenti vogliono provare a capire se dalle videocamere di sorveglianza si veda appunto Daniela Ruggi, di modo da comprendere dove sia diretta e soprattutto con chi. Ricordiamo che la 32enne di Modena ha dei problemi psichici, ma vive comunque da sola ed è solita camminare in strada per chilometri con in mano lo smartphone. Fortunatamente, rispetto a quanto si temeva, la ragazza sembrerebbe viva e vegeta: speriamo che il caso si risolva il prima possibile.

