Arianna David, conduttrice e attrice vincitrice di Miss Italia nel 1993, dal 2017 è sposata con David Liccioli. Dopo una serie di flirt e relazioni più o meno stabili, e anche una storia turbolenta con delle violenze fisiche, Arianna ha trovato l’amore con David, che ha sposato nel 2017. La relazione con David Luccioli ha aiutato Arianna ad uscire da un periodo particolarmente complesso come quello che aveva vissuto negli anni precedenti. L’ex Miss Italia, inoltre, ha sofferto anche di anoressia in passato: una vita difficile, dunque, nella quale non sono mancati i successi ma neppure i momenti complessi. David è stato fondamentale nella vita di Arianna David: l’ha aiutata ad uscire da un suo momento complicato ed è stato al suo fianco quando più ne aveva bisogno.

Gabriella Perino, compagna di Gerry Scotti: chi è/ "Donna di grande carattere": insieme dal 2011

Parlando del suo rapporto con David Liccioli a Nuovo, la donna ha raccontato:“Penso di non aver mai amato nessuno come lui. Anche perché altrimenti non farei il passo delle nozze e sinceramente questa è l’ultima cosa che avrei mai potuto immaginare”. Della vita privata di David, al di là del rapporto con la moglie, non conosciamo molti dettagli: sappiamo infatti che è nato a cresciuto a Roma, come la stessa Arianna, ma non sappiamo neppure quale sia il suo lavoro.

Arianna David e i disturbi alimentari/ "Soffro di anoressia nervosa, non ne esci mai fuori: da 30 anni ho..."

Arianna David: “Incontrare David Liccioli un dono dal cielo”

Arianna David è profondamente innamorata del marito David Liccioli. “Incontrare David è stato davvero un dono dal cielo. È quasi come se il destino avesse voluto ricompensarmi di tutte le sofferenze subite e ora sto vivendo un momento bellissimo” ha rivelato qualche tempo fa la conduttrice, ex Miss Italia. Un rapporto davvero importante e limpido il loro, che ha donato una nuova linfa vitale alla conduttrice dopo momenti difficili. I due non sono riusciti, purtroppo, ad avere figli: con loro vivono i due figli di lei, avuti da un precedente rapporto.