Davos, anticipazioni puntata 26 giugno 2024/ Johanna rischia la vita: poi la scelta di Ilse cambia tutto

Davos: oggi 26 giugno 2024 in onda la seconda puntata

Mercoledì 26 giugno andrà in onda in prima serata su Canale 5, alle ore 21.20, il secondo appuntamento con la nuova serie tv svizzera che ha già fatto impazzire gli spettatori, Davos che si ispira ad alcuni fatti realmente accaduti ed è ambientata nel 1917 in Svizzera, durante la Prima Guerra Mondiale. Come svelano le anticipazioni di Davos, in questa seconda puntata, Johanna è sempre più coinvolta nelle attività di spionaggio al punto da mettere in pericolo anche la sua stessa vita. Alcuni movimenti dell’ex crocerossina, infatti, allarmano i tedeschi al punto che Ilse riceve anche l’ordine di ucciderla ma la furbizia e la bravura di Johanna regalano un colpo di scena che stravolte tutto.

Inoltre, le anticipazioni di Davos, svelano la vera identità della contessa Ilse che aveva accettato di trasformarsi in spia abbandonando il suo lavoro da cameriera per aiutare la famiglia economicamente e garantirle un futuro migliore rispetto a quello che avrebbe avuto se avesse continuato a lavorare come cameriera.

Anticipazioni Davos: chi è davvero la contessa Ilse

Secondo le anticipazioni di Davos, in questo nuovo appuntamento vedremo svelata la vera identità della contessa Ilse (Jeanette Hain), un’ex cameriera che era stata assoldata dai servizi segreti in cambio del sostentamento per la sua umile famiglia. Nel frattempo i tedeschi continueranno a cercare in ogni modo di stringere un legame con Lenin mentre Johanna scoprirà che è in arrivo un ufficiale svizzero in possesso di un decodificatore militare fondamentale per stabilire le sorti della battaglia. Il mezzo su cui viaggia l’ufficiale sarà però travolto da una terribile valanga e, anche se Johanna riuscirà a mettere le mani sul decodificatore, sarà costretta a consegnarlo al cognato e alla sorella che inizieranno a nutrire dei sospetti riguardo le sue attività segrete. Il generale Taylor, allarmato dal furto del decodificatore, sparirà improvvisamente dalla casa di cura e Johanna diventerà quindi non solo inutile per i servizi segreti tedeschi, ma un vero e proprio pericolo da eliminare.

Secondo le anticipazioni di Davods, Ilse riceverà quindi l’ordine di ucciderla, ma sarà costretta a risparmiarla poiché Johanna consegnerà la lista con i nomi delle spie tedesche dando ordine di portarla alla polizia se mai le fosse successo qualcosa. Nel frattempo Mangold riceverà l’ordine di assoldare Johanna come spia per gli inglesi decidendo così di allontanare la donna da sé per proteggerla. Preservata per ora la sua vita, Johanna sarà chiamata a portare a termine una nuova missione: rubare quante più informazioni possibili al suo promesso sposo, Thanner (Sven Schelker). La ragazza, così, fingerà di essersi ravveduta e di volersi avvicinare all’uomo e, arrivati nella sua residenza, sarà costretta a concedersi a lui prima di riuscire a sedarlo e a recuperare le informazioni indispensabili per i tedeschi.

Davos: dove siamo rimasti

Nella prima puntata di Davos, la giovane e bella Johanna Gabathuler (Dominique Devenport) è la figlia del proprietario di una casa si cura di lusso situata a Davos, una piccola località svizzera che, dopo aver lavorato come infermiera al fronte e ora è tornata a casa, incinta di un giovane soldato tedesco morto in battaglia. Subito dopo il parto sua sorella Mathilde (Anna Schinz), in accordo con il padre Peter (Hanspeter Müller-Drossaart), privano Johanna della sua bambina imponendole il silenzio per nascondere quel terribile disonore. La ragazza è già stata promessa in sposa al facoltoso Thanner Grossrat (Sven Schelker), nella speranza che quest’ultimo aiuti la famiglia a risollevare le sorti della struttura.

Il destino di Johanna è però destinato a intrecciarsi con della contessa Ilse (Jeanette Hain), che agisce sotto copertura come spia dei tedeschi, e a quello del dottor Carl Mangold (David Kross), chirurgo presso la struttura, ma in realtà anch’egli coinvolto nelle attività di spionaggio per i britannici. Ilse svela a Johanna di sapere dove si trova sua figlia e le propone di collaborare come spia in cambio della prospettiva di un’importante somma di denaro e della possibilità di fuggire con una nuova identità con la sua bambina. In particolare, la protagonista deve scoprire le mosse del generale britannico Taylor (Cornelius Obonya), che risiede nella casa di cura in compagnia della moglie. Johanna, quindi, si trasforma da semplice infermiera a spia per i tedeschi sotto la guida di Ilse.











