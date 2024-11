Le detrazioni sui figli a carico nel 2025 potranno essere riconosciute soltanto entro un massimo di 30 anni d’età (anche se risultano non lavoratori). Il Governo vuole incentivare le ragazze e i ragazzi a lasciare il “nido” per costruirsi una vita indipendente e lavorativamente soddisfacente.

La Premier Meloni ha confermato che i soldi risparmiati da questa esclusione delle detrazioni fiscali ai figli over 30, verranno destinati allo stanziamento dei fondi per garantire sufficiente capienza fiscale per il bonus nascite 2025.

Riforma concessioni autostradali/ No alle tariffe uniche nazionali, le regole (6 novembre 2024)

Detrazioni figli a carico 2025: cosa cambia?

Le detrazioni per i figli a carico 2025 avranno un limite massimo di 30 anni (poco importa se si è in stato di disoccupazione). L’unica eccezione sull’età viene fatta ai disabili, a cui però è riconosciuto l’assegno unico universale.

La detrazione ammonta a 950€ ed è destinata ai figli a carico di età inclusa tra i 21 e i 30 anni d’età (limite massimo).

Manovra 2025/ Ecco quali bonus sono rimasti attivi e come sono cambiati (6 novembre)

Attualmente le detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni sono “assorbite” dall’AUU, mentre al compimento dei 21 anni vengono riconosciute normalmente (e senza alcuna restrizione sull’età anagrafica). Va fatta attenzione al termine “figli a carico”.

Per figli a carico fiscale dei genitori si intende, per quelli d’età inferiore o uguale a 24 anni purché il loro reddito non sia superiore a 4mila euro, mentre d’età oltre ai 24 anni con un reddito massimo di 3mila euro.

Dai dati ISTAT si evince che in Italia almeno 6 milioni e 500 mila giovani (con età tra i 18 e i 34 anni) vivono ancora a casa dei genitori.

Concordato preventivo biennale/ Nessuna proroga ma possibile finestra (5 novembre 2024)

Sconti fiscali in manovra di Bilancio 2025

La manovra 2025 rivede il tetto massimo sotto forma di detrazione fiscale. Per il redditi compresi tra i 75.000€ e i 100.000€ il limite è fissato a 14.000€ (a patto di avere un figlio portatore di handicap oppure avente due figli a carico).

Nel caso in cui non si abbiano figli si applica il quoziente familiare allo 0,5, che corrisponde al limite massimo di detraibilità di 7.000€. Mentre con un figlio a carico la quota sale a 0,7, per un totale di 9.800€ oppure 11.900€ con due figli a carico.

Qualora ci si trovasse nella fascia reddituale superiore a 100.000€ vige la stessa condizione sopra esposta: limite massimo è di 8.000€ in caso di un figlio con handicap o due figli a carico, mentre scende a 4.000€ se non si hanno figli, e sale a 5.600€ in caso si abbia almeno un figlio a carico (6.800€ per due figli a carico).