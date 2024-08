DIRETTA ALICE D’AMATO MANILA ESPOSITO FINALE TRAVE STREAMING: DOPPIA SPERANZA (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 5 AGOSTO)

Ancora una volta grandissime emozioni con la ginnastica artistica perché oggi, lunedì 5 agosto, è il giorno delle ultime finali di specialità alle Olimpiadi 2024 e allora seguiremo la diretta Alice D’Amato Manila Esposito nella finale alla trave dalle ore 12.38 dalla Bercy Arena, sede per noi di tantissime emozioni già nei giorni scorsi, come lo storico secondo posto della squadra nel concorso generale, ma anche la quarta posizione proprio di Alice D’Amato nell’all-around individuale.

DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024/ Iniziano i tuffi, Sibilio quarto nelle qualificazioni (oggi 5 agosto)

Oggi dunque rivedremo in azione la genovese ma anche la sua compagna di squadra nella diretta Alice D’Amato Manila Esposito della finale alla trave e per di più dobbiamo aggiungere che meno di due ore dopo entrambe le nostre ginnaste saranno in azione anche nella finale al corpo libero, quindi ci attende un lunedì meraviglioso grazie a queste due bravissime ragazze che proveranno a farci sognare ancora, anche se la lotta per le medaglie sarà difficilissima. Ecco allora tutto quello che serve sapere sulla diretta Alice D’Amato Manila Esposito per la finale alla trave.

Jannik Sinner: "Olimpiadi? Saltarle mi ha spezzato il cuore"/ "Ho preso antibiotici per una settimana"

ALICE D’AMATO MANILA ESPOSITO FINALE TRAVE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Alice D’Amato Manila Esposito nella finale alla trave avrà certamente ampio risalto oggi anche in chiaro, ragionevolmente su Rai Due o in alternativa almeno su Rai Sport (canale 58), mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Doppia scelta anche per la diretta streaming video, su abbonamento tramite la piattaforma Discovery Plus, casa di tutti i Giochi Olimpici, oppure su sito e app di Rai Play gratuitamente per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY ALICE D’AMATO MANILA ESPOSITO TRAVE OLIMPIADI PARIGI 2024

Medagliere Olimpiadi Parigi 2024/ Italia, medaglie e classifica: eliminato Spinella, è sesto (oggi 5 agosto)

DIRETTA ALICE D’AMATO MANILA ESPOSITO FINALE TRAVE: RISULTATI E CONTESTO

Dobbiamo subito dire che non sarà facile la rincorsa alle medaglie nella diretta Alice D’Amato Manila Esposito della finale alla trave, perché nelle qualificazioni hanno fatto meglio delle nostre le “solite” campionesse più alcune grandi specialiste della trave. Il migliore punteggio in assoluto era stato quello della cinese Zhou Yaqin con il punteggio di 14.866, seguita da tre nomi notissimi a cominciare da Simone Biles, che aveva ottenuto 14.733 punti. Dobbiamo ricordare che in finale si riparte da zero, ma naturalmente i risultati delle qualificazioni sono un buon punto di riferimento.

Rebeca Andrade aveva ottenuto 14.500 punti mentre Sunisa Lee 14.033; con questi nomi davanti è chiaro che la battaglia sarà sportivamente spietata, con Manila Esposito a 13.966 punti e Alice D’Amato esattamente un decimo dietro, a quota 13.866. Bisogna fare il massimo e poi sperare che qualcuna delle avversarie possa concedere qualcosa, ma in ogni caso siamo sicuri che ci emozioneremo parecchio con la diretta Alice D’Amato Manila Esposito della finale alla trave.