DIRETTA ANTONIO ESPOSITO, JUDO OLIMPIADI 2024 STREAMING VIDEO: IN SEMIFINALE

Il judo azzurro finora è stato parecchio sfortunato, in particolare con Odette Giuffrida, ma oggi ci riproviamo e ci sarà al centro della diretta Antonio Esposito nella categoria -81 kg maschile. Il judoka italiano ha superato i primi turni e quindi nella sessione decisiva di semifinali e finali sarà in gara con l’obiettivo più grande ancora aperto: l’appuntamento sarà dalle ore 16.00 e il quarto incontro sul tatami della Champ-de-Mars Arena sarà la diretta Antonio Esposito vs Takanori Nagase, un ostacolo molto duro perché il giapponese è il campione olimpico in carica.

A seguire, avremo naturalmente un secondo atto della diretta Antonio Esposito, che nel peggiore dei casi sarà la finale terzo posto contro un vincitore dei ripescaggi, oppure naturalmente la finale primo posto con in palio la medaglia d’oro contro il vincitore dell’altra semifinale, che vedrà di fronte il georgiano Tato Grigalashvili e il sudcoreano Lee Joon-hwan. Speriamo di divertirci e di avere stavolta anche un pizzico di fortuna nella diretta Antonio Esposito alle Olimpiadi Parigi 2024.

COME VEDERE LA DIRETTA ANTONIO ESPOSITO, JUDO OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Con il torneo di judo ormai giunto ai combattimenti decisivi per le medaglie, la diretta tv Antonio Esposito dovrebbe trovare posto su Rai Due (in alternativa c’è Rai Sport) sia per la semifinale e anche per la successiva finale, per qualsiasi metallo fosse. Ci sono poi naturalmente i canali di Eurosport, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video ricordiamo Rai Play per tutti, ma pure che la piattaforma Discovery Plus trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ANTONIO ESPOSITO STREAMING VIDEO RAIPLAY, OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA ANTONIO ESPOSITO, JUDO OLIMPIADI 2024: RISULTATI E CONTESTO

Per avvicinarci alla diretta Antonio Esposito nella semifinale contro il giapponese Takanori Nagase, avversario davvero difficile come d’altronde è normale che sia in una semifinale olimpica, possiamo ripercorrere il cammino del judoka classe 1994, che finora come migliore risultato ha un bronzo europeo e si gioca allora un sogno che potrebbe dare valore completamente diverso a tutta la sua carriera.

Il debutto di Antonio Esposito è stato nei sedicesimi di finale contro Valentin Houinato, il rappresentante del Benin, poi il nostro judoka ha avuto la meglio anche contro il brasiliano Guilherme Schimidt negli ottavi di finale ed infine la prima parte della sua giornata nella categoria 81 kg di judo è terminata con il successo ai quarti contro il canadese François Gauthier-Drapeau. Adesso si prova a sognare con la diretta Antonio Esposito, per cambiare i destini del nostro judo alle Olimpiadi Parigi 2024…