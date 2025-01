DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: DJOKOVIC ALCARAZ, CHE INCROCIO!

Lo straordinario spettacolo della diretta Australian Open 2025 ci consegna oggi Djokovic Alcaraz: al netto ovviamente del nostro Jannik Sinner, che è nell’altra parte del tabellone, questo match rappresenta una finale anticipata che arriva ai quarti dello Slam di Melbourne, infatti negli ultimi due anni Novak Djokovic e Carlos Alcaraz si sono incrociati nella finale di Wimbledon e lo spagnolo ha sempre avuto la meglio, anche se è il serbo a guidare attualmente il testa a testa con quattro vittorie contro tre. Il pronostico direbbe forse Alcaraz, ma occhio a Djokovic che, già campione per 10 volte agli Australian Open, si è presentato a questa edizione nel pieno della forma.

Lo ha dimostrato dominando contro il rampante Jiri Lehecka e, sui cinque set, rimane sempre uno dei migliori anche oggi; d’altro canto poi Nole si è preso l’ultima sfida, che era la finale olimpica, anche lì un grande spettacolo, sia pure su terra rossa e sulla distanza di tre set e quindi in condizioni diverse. Un ko che Alcaraz è del tutto intenzionato a vendicare, anche perché c’è sempre quel discorso legato alla corsa a distanza con Sinner e la possibilità di trovarlo per la prima volta nella finale di un Major; si dice possa essere la prima di tante ma Djokovic non è d’accordo, sicuramente sarà grande spettacolo martedì 21 gennaio nella diretta Australian Open 2025, e giustamente il match è piazzato nella sessione serale.

COME VEDERE LA DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025 IN STREAMING VIDEO TV

Ricordiamo che la diretta tv degli Australian Open 2025 sarà su Eurosport e nel caso su Eurosport 2, i canali ai numeri 210 e 211 del decoder satellitare sono riservati agli abbonati e ci sarà per loro la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, per quanto riguarda la mobilità vi potrete rivolgere anche alla piattaforma DAZN sempre in abbonamento.

DIRETTA AUSTRALIAN OPEN 2025: CERCA GLORIA ANCHE ZVEREV

Tuttavia nella diretta Australian Open 2025 bisogna anche parlare di Alexander Zverev: tendiamo a dimenticare che il tedesco è il secondo giocatore al mondo, sicuramente i ranking sanno essere relativi ma certo Zverev merita di stare in alto con gli altri big, anche se deve ancora togliersi lo sfizio del primo Slam in carriera e quest’anno saranno 28 sulla carta d’identità. Per lui avversario tosto nei quarti: Tommy Paul sta confermando la crescita avuta nelle ultime stagioni, è già entrato nella Top Ten Atp e ora va a caccia di una semifinale Slam che aveva giocato proprio qui due anni fa, quando era stato eliminato da Djokovic che ora potrebbe ritrovare allo stesso punto del torneo.

Nel tabellone femminile Aryna Sabalenka prosegue la difesa del titolo e della prima posizione mondiale: dopo la vittoria su Mirra Andreeva la bielorussa affronta Anastasia Pavlyuchenkova, classe ’91 che ancora una volta (la nona) è ai quarti di un Major, occhio al big match tra Coco Gauff e Paula Badosa con la spagnola che, rientrata da un lungo infortunio, ha replicato il risultato già ottenuto agli Us Open ma in un Major non ha mai raggiunto la semifinale, quindi questa potrebbe essere l’occasione giusta anche se la Gauff ormai merita di stare allo stesso livello di Sabalenka e Iga Swiatek, e sarà un osso durissimo in una partita che promette scintille, e non poche.