DIRETTA ITALIA FIORETTO MASCHILE OLIMPIADI 2024 PARIGI: CONTRO GLI USA!

La diretta Italia fioretto maschile sarà grande protagonista nel pomeriggio di domenica 4 agosto alle Olimpiadi 2024 Parigi, e poi anche la sera: vada come vada la nostra nazionale di scherma sarà in pedana anche per andare a caccia di medaglia, con la speranza che sia quella d’oro. Intanto la diretta Italia fioretto maschile ci consegna la semifinale nella competizione a squadre: Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi hanno battuto la Polonia per 45-39 e ora se la vedono con gli Usa, che hanno invece eliminato l’Egitto.

Sarà una bella occasione per Filippo Macchi, che ritrova in pedana Nick Itkin: i due si sono affrontati nella semifinale del torneo individuale, l’azzurro ha vinto ma poi ricordiamo come sia andata la finale per l’oro. Ad ogni modo sarà una sfida davvero bellissima: gli Stati Uniti ormai hanno raggiunto un grande livello e sognano il secondo oro nel fioretto alle Olimpiadi 2024, almeno a squadre visto che già nell’individuale femminile si è imposta Lee Kiefer. Vedremo cosa succederà nella diretta Italia fioretto maschile, presentiamo ora questa bellissima sfida.

COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA FIORETTO MASCHILE IN STREAMING VIDEO TV

Naturalmente anche la diretta Italia fioretto maschile alle Olimpiadi 2024 Parigi si potrà seguire in chiaro, su Rai Due o Rai Sport che sono i due canali che si occupano di trasmettere i Giochi nel corso delle giornate, e che vi faranno compagnia anche con il servizio di diretta streaming video – senza costi aggiuntivi – tramite il sito o l’applicazione di Rai Play. In alternativa, come sempre, vi potrete rivolgere a Eurosport che ha tanti canali dedicati sul decoder della televisione satellitare (naturalmente in abbonamento) e poi bisogna citare la diretta streaming video sulle varie piattaforme a pagamento, a cominciare da Discovery Plus e proseguendo con DAZN, Now Tv e Tim Vision.

DIRETTA ITALIA FIORETTO MASCHILE OLIMPIADI 2024: VERSO UNA MEDAGLIA

La diretta Italia fioretto maschile alle Olimpiadi 2024 Parigi rappresenta per la nostra nazionale la possibilità di vincere un’altra medaglia, e rendere ancora più positiva una spedizione che per il momento ha un sapore agrodolce. Abbiamo l’oro nella spada femminile a squadre, il già citato argento di Macchi e quello del fioretto femminile, più il bronzo di Luigi Samele; il bottino naturalmente non è malvagio, ma bisogna contestualizzare e dire che ci sono stati anni in cui l’Italia dominava il medagliere della scherma, cosa che adesso purtroppo non riesce più.

Questo ovviamente per la crescita esponenziale di certe nazionali come appunto quella degli Usa, che ha saputo imporsi anche alle Olimpiadi 2024 Parigi; adesso questa semifinale ci dirà quali saranno le reali possibilità dell’Italia, ricordando che l’eventuale finale per il bronzo sarà alle 19:10 ma noi puntiamo chiaramente all’assalto per la medaglia d’oro. Ricordiamo anche che nei nove assalti, da tre minuti ciascuno, bisogna raggiungere i 45 punti oppure vincerà la nazionale che sarà in vantaggio allo scadere del tempo. Ora, concentriamoci davvero sulla diretta Italia fioretto maschile alle Olimpiadi 2024 Parigi.