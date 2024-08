DIRETTA ITALIA GIAPPONE FIORETTO MASCHILE: PER L’ORO!

La diretta Italia Giappone rappresenta la finale per la medaglia d’oro nel fioretto a squadre maschile, alle Olimpiadi 2024 Parigi: appuntamento alle ore 20:30 di domenica 4 agosto per una gara entusiasmante, che potrebbe riportare la nostra nazionale sul tetto olimpico a distanza di 12 anni dall’ultima volta. La semifinale, possiamo dirlo, l’abbiamo dominata: contro gli Usa è finita 45-38, un inizio non esaltante ma poi i nostri (Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi, sia pure non impiegato) hanno girato il match andando a prendersi una straordinaria finale.

Adesso se la giocano: possiamo dire che il Giappone sia una finalista a sorpresa ma non ha rubato nulla, facendo fuori la Francia in semifinale. Nell’Italia possibilità di seconda medaglia, alle Olimpiadi 2024 Parigi, per Filippo Macchi dopo l’argento controverso nella gara individuale, adesso però vedremo come la diretta Italia Giappone per la finale di fioretto maschile a squadre procederà e se ci sarà riscatto rispetto al concorso femminile che, come ricordiamo, per la nostra nazionale si è chiuso con la medaglia d’argento comunque positiva.

COME VEDERE LA DIRETTA ITALIA GIAPPONE IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Italia Giappone, assalto per la medaglia d’oro alle Olimpiadi 2024 Parigi nel fioretto a squadre maschile, sarà ovviamente trasmessa sui canali della televisione di stato: siamo in concomitanza con l’atletica e dunque da vedere se sarà Rai Due o Rai Sport a coprire l’evento, in ogni caso avrete come alternativa i vari canali di Eurosport (in abbonamento) tra cui quelli principali e gli altri che per l’occasione delle Olimpiadi 2024 Parigi sono stati aperti sul decoder satellitare di Sky Sport. La diretta streaming video sarà regolarmente garantita da Rai Play, qui con sito o relativa applicazione, e dalle piattaforme a pagamento che sono Discovery Plus, DAZN, Tim Vision e Now Tv.

DIRETTA ITALIA GIAPPONE: APPUNTAMENTO CON LA STORIA

Bisogna anzitutto dire che la diretta Italia Giappone, curiosamente, rappresenta nella finale del fioretto maschile a squadra la riedizione dell’ultimo atto di Londra 2012: allora ci eravamo presi la medaglia d’oro con Andrea Baldini, Giorgio Avola, Andrea Cassarà e Valerio Aspromonte, poi purtroppo non avevamo potuto difendere quel titolo semplicemente perché quattro anni più tardi il fioretto maschile a squadre non era stato inserito nel programma olimpico, certamente una bella delusione ma così funzionavano le cose.

Nelle ultime due edizioni invece non siamo mai riusciti a salire sul podio: dunque Marini, Macchi, Bianchi e Foconi hanno già fatto meglio delle spedizioni che li hanno preceduti, ma è chiaro che arrivati alla finale per la medaglia d’oro non si possano davvero accontentare soltanto di salire sul podio ma siano in pedana, alle Olimpiadi 2024 Parigi, per provare a ottenere un titolo olimpico che, dopo quello della spada femminile, rappresenterebbe il secondo in questa edizione dei Giochi. Di fronte un Giappone che ha poco da perdere e più che giustamente ci crede: vedremo come andranno le cose…