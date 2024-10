DIRETTA ITALIA ISRAELE, DOVE VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO

Dove vedere la diretta Italia Israele in streaming video? La partita di Nations League va in scena tra poco a Udine, per la quarta giornata del girone: uno snodo importante per la nostra nazionale, che dopo il beffardo pareggio casalingo contro il Belgio torna in campo per un’altra partita casalinga nel tentativo di blindare la qualificazione ai quarti di finale, ed eventualmente anche il primo posto in classifica. Quali sono allora le modalità per seguire Italia Israele? In televisione il match di Nations League segue naturalmente la programmazione che riguarda le partite della nostra nazionale, e dunque sarà in chiaro per tutti: nello specifico come sempre il canale è Rai Uno – disponibile anche in alta definizione.

La telecronaca iper la diretta Italia Israele di Nations League sarà affidata ad Alberto Rimedio con il commento tecnico di Daniele Adani, una coppia ormai consolidata; è evidente che la televisione di stato fornisca poi la diretta Italia Israele in streaming video, dunque senza costi aggiuntivi potrete avere accesso alle immagini della partita di Nations League anche con il servizio della mobilità, utilizzando i vostri dispositivi come PC, tablet e smartphone, e ora nello specifico vedremo come.

DIRETTA ITALIA ISRAELE: RAI 1 E STREAMING VIDEO

Se infatti la diretta Italia Israele è disponibile in tv su Rai Uno, sarà la stessa emittente a garantire la trasmissione anche in streaming video: qui le informazioni sono semplici, infatti vi basterà dotarvi dei vostri apparecchi di cui abbiamo già parlato e sintonizzarvi sul sito di Rai Play, che garantisce la stessa programmazione della televisione di stato per chi non si possa mettere davanti allo schermo “tradizionale”. Dovrete poi selezionare il canale Rai Uno che manda in onda Italia Israele, e lo stesso dovrete fare con l’applicazione relativa: Rai Play infatti si può installare immediatamente sui vostri device, un servizio aggiuntivo.

Tuttavia queste sono le informazioni che riguardano la Rai; in realtà Italia Israele in streaming video avrà un’altra modalità di accesso. La partita di Nations League infatti sarà garantita anche dalla federazione europea. Uefa Tv è infatti la piattaforma garantita a tutti coloro che possiedano una smart tv Apple Tv, Android Tv e Amazon Fire. Questa opzione è inoltre a disposizione per tutti i match di questa competizione, di conseguenza anche Italia Israele.