DIRETTA ITALIA OLANDA PALLANUOTO DONNE: SFIDA DURISSIMA!

Ecco la diretta Italia Olanda, che alle ore 15:35 di martedì 6 agosto ci farà compagnia alle Olimpiadi Parigi 2024: sono i quarti di finale nel torneo di pallanuoto femminile, e bisogna dire che il Setterosa ci arriva leggermente in affanno avendo raggiunto solo il terzo posto nel girone, con la sola vittoria contro la Grecia che ha impedito quella che sarebbe stata un’amara eliminazione e la differenza reti a garantirci se non altro i quarti. Adesso si fa durissima: l’Olanda è campione europea in carica e ha vinto i Mondiali lo scorso anno, una nazionale certamente in grande crescita che corre decisamente per ottenere la medaglia d’oro.

La diretta Italia Olanda alle Olimpiadi Parigi 2024 sarà dunque tosta: il Setterosa ha bisogno di aumentare i giri del motore ma, almeno in questo momento, deve accettare che alcune sue avversarie siano superiori. Carlo Silipo comunque ci crede, ed è giusto così perché in una partita secca può davvero succedere di tutto; scopriremo allora cosa succederà nella diretta Italia Olanda tra poco, quando finalmente le due nazionali saranno in vasca per giocare una partita che potrebbe consegnarci la zona medaglie.

ITALIA OLANDA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Italia Olanda, quarto di finale nella pallanuoto femminile, viene mandato in onda come al solito dai canali della televisione di stato: avremo dunque l’appuntamento su Rai Due o Rai Sport, con la possibilità di seguire la partita anche in mobilità tramite il sito o l’applicazione di Rai Play. L’alternativa riguarda i canali di Eurosport, i due principali (210 e 211 del decoder) ma eventualmente anche quelli che in occasione delle Olimpiadi Parigi 2024 sono stati aperti su Sky Sport. La diretta streaming video è innanzitutto disponibile con Discovery Plus, la vera casa dei Giochi, e poi sulle altre piattaforme a pagamento che sono DAZN, Tim Vision e Now Tv. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, ITALIA OLANDA

DIRETTA ITALIA OLANDA: IL SETTEROSA SOGNA

Ci avviciniamo a grandi passi alla diretta Italia Olanda: per il Setterosa il quarto di finale alle Olimpiadi Parigi 2024 è davvero difficile, stiamo parlando di un gruppo che negli ultimi anni non ha fatto tantissimo e che ha vinto la sua ultima medaglia agli Europei 2022. Assente alle Olimpiadi di Tokyo, aveva conquistato uno splendido argento a Rio de Janeiro; sono però passati otto anni, e come detto la pallanuoto femminile, che aveva toccato la vetta a cavallo dei due secoli, si è un po’ persa e ha ora bisogno di riscatto.

Potremmo dire che sia un po’ il contrario dell’Olanda, che invece ha saputo crescere nell’ultimo periodo: oggi con Usa e Spagna le orange fanno da punto di riferimento nel mondo della pallanuoto femminile, e alle Olimpiadi Parigi 2024 inseguono l’oro che erano riuscite a vincere nel 2008. Vedremo dunque cosa accadrà nella diretta Italia Olanda, una partita molto interessante nella quale il Setterosa va alla ricerca della prestazione perfetta per proseguire il suo cammino verso la medaglia, forse quest’anno non del tutto attesa e che proprio per questo sarebbe bellissima.