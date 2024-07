DIRETTA/ Italia Porto Rico (risultato finale 69-80): sarà Lituania in semifinale! (Preolimpico basket 2024)

DIRETTA ITALIA PORTO RICO (RISULTATO FINALE 69-80)

Italia Porto Rico 69-80: finisce con una sconfitta la seconda partita degli Azzurri al torneo preolimpico di basket a San Juan contro i padroni di casa di Porto Rico, il che significa che l’incrocio con la Lituania avrà luogo già in semifinale, alle ore 22.00 italiane di domani sera. Equilibrio praticamente assoluto nel primo quarto, che finisce 15-14 per Porto Rico, poi il secondo è il momento migliore per l’Italia, che infatti va all’intervallo lungo in vantaggio di cinque lunghezze sul 40-35.

Il terzo quarto invece si rivela più complicato, Porto Rico recupera e diventa una battaglia punto a punto che porta le due squadre in parità al 30’ minuto (57-57), tuttavia l’ultimo quarto è un monologo dei padroni di casa, con Clavell e soprattutto Alvarado scatenati per sancire una vittoria infine meritata per Porto Rico, mentre per l’Italia il miglior marcatore è stato Danilo Gallinari con 14 punti, dei quali però 10 nel primo tempo, un dato che anche a livello individuale spiega bene le due facce dell’Italia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERSO LA SEMIFINALE!

È arrivato il momento della diretta di Italia Porto Rico: la partita, in programma alle ore 2:30 (nostro fuso orario) di venerdì 5 luglio è valida per la seconda e ultima giornata del girone al torneo Preolimpico 2024. Siamo a San Juan, dunque in casa dei nostri avversari: dopo l’esordio contro il Bahrain l’Italia di Gianmarco Pozzecco alza decisamente l’asticella, perché Porto Rico è una rivale sicuramente più ostica anche, se bisogna dirlo anche con il timore di risultare troppo di parte, gli azzurri sono favoriti e dunque ci aspettiamo che vincano il girone volando a giocare la semifinale come prima in classifica.

Ricordiamo ancora una volta che la formula prevede infatti un match che conduca alla finale: qui l’Italia, se ci arriverà, si giocherà la qualificazione alle Olimpiadi che, dopo quasi 20 anni di assenza, potrebbe arrivare per la seconda volta consecutiva e sarebbe certamente una bella crescita per il nostro movimento. Sarà allora molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Italia Porto Rico, purtroppo saremo costretti a una levataccia per seguire la partita ma siamo certi che ne varrà la pena, perché comunque gli azzurri si giocano qualcosa di importante.

DIRETTA ITALIA PORTO RICO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bisognerà essere abbonati alla televisione satellitare per assistere alla diretta tv di Italia Porto Rico, perché la partita del Preolimpico 2024 di basket andrà in onda su Sky Sport Arena: trovate il canale al numero 204 del vostro decoder, e naturalmente in assenza di un televisore questo match potrà essere seguito anche in diretta streaming video. Il servizio non comporta costi aggiuntivi, e tutti i clienti dell’emittente lo potranno attivare, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, grazie all’applicazione Sky Go.

DIRETTA ITALIA PORTO RICO: GLI AZZURRI SONO FAVORITI

La diretta di Italia Porto Rico è ormai dietro l’angolo: le ultime partite che gli azzurri hanno giocato contro questa nazionale sono dello scorso anno, peraltro a distanza di tre settimane una dall’altra. La prima in amichevole, con la roboante vittoria per 98-65; la seconda invece ai Mondiali, e il successo per 73-57 aveva mandato l’Italia ai quarti di finale, dove l’avventura si era interrotta con una sconfitta più che netta per mano degli Stati Uniti. Rispetto ad allora ci presentiamo a San Juan senza Simone Fontecchio, ma con in più un Danilo Gallinari che dovrà essere determinante, magari insieme a Nico Mannion già eroe del Preolimpico di tre anni fa.

Porto Rico è una nazionale che respira basket e che ha qualche giocatore di talento, ma è senza il più importante: non ci sarà infatti Markus Howard, due stagioni in NBA a Denver ma soprattutto top scorer dell'ultima Eurolega con la maglia del Baskonia, e dunque elemento che offensivamente avrebbe potuto crearci dei problemi. Vedremo, come già detto non possiamo negare che nella diretta di Italia Porto Rico la nostra nazionale sia favorita ma lo dovrà dimostrare sul parquet, adesso a noi non resta che puntare la sveglia e stare a vedere cosa succederà nella seconda partita del Preolimpico 2024.











