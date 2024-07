DIRETTA SAMELE ELSISSY STREAMING VIDEO: SAMELE

Inizia la finale terzo posto per la medaglia di bronzo tra Samele e Elsissy, valevole per i giochi Olimpici a Parigi 2024. Dopo il 15-5 contro Oh, Samele si ritrova ancora in pedana per regalare all’Italia una medaglia. Parte meglio Samele che attacca immediatamente partendo con una buona iniziativa e si porta sul 2-0. Come contro Oh parte meglio il nostro connazionale.

Punto contemporaneo, c’è la ricostruzione degli arbitri ed il punto è simultaneo. Sfida molto equilibrata con Samele che raggiunge nel risultato l’avversario dopo ben 3 punti di distacco. Sorpasso dopo una grandissima azione per l’italiano. Giallo per Elsissy, era stato graziato in precedenza. Video chiamato, piccola pausa adesso. Punto per Samele risultato di 12-8. Vittoria e bronzo per Samele, entusiasmo per l’italiano che regala una medaglia al tricolore. (Marco Genduso)

DIRETTA SAMELE ELSISSY STREAMING VIDEO: FINALE TERZO POSTO DELLA SCIABOLA MASCHILE (OGGI 27 LUGLIO)

Non c’è nemmeno il tempo per rimuginare sulla delusione della sconfitta nella semifinale contro il sudcoreano Oh, infatti se vorremo chiudere con almeno una medaglia la prima giornata della scherma oggi, sabato 27 luglio, la diretta Samele Elsissy ci attende alle ore 21.05 come finale terzo posto della sciabola maschile, la sfida che regalerà al vincitore almeno una bellissima medaglia di bronzo, mentre chi uscirà sconfitto tra il nostro Luigi Samele e l’egiziano Ziad Elsissy avrà purtroppo il ruolo più amaro di tutti ai Giochi Olimpici, cioè quello del quarto che resta ai piedi del podio dopo una lunga giornata.

La semifinale ci aveva illuso con un fantastico 3-0 iniziale per Samele, ma da quel momento in poi è stato un vero e proprio monologo per il sudcoreano Oh, che infine ha vinto con il punteggio di 15-5 che non richiede molti commenti, dal momento che sono state 15 stoccate a due per l’asiatico da quel momento in poi. Elsissy invece ha perso per 15-11 il derby nord-africano contro il tunisino Fares Ferjani: chi avrà la forza di rialzarsi? Ce lo dirà la diretta Samele Elsissy…

COME VEDERE LA DIRETTA SAMELE ELSISSY, OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Fatalmente non cambiano le modalità rispetto a quanto abbiamo detto nemmeno un’ora fa: la diretta tv Samele Elsissy come finale terzo posto della sciabola maschile alle Olimpiadi Parigi 2024 potrebbe essere su Rai Sport oppure Rai Due, unitamente alla diretta streaming video di Rai Play tramite sito o applicazione. Gli abbonati invece hanno pure a disposizione i canali di Eurosport, mentre per quanto riguarda lo streaming la piattaforma Discovery Plus trasmette integralmente le Olimpiadi Parigi 2024.